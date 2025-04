Co cła Trumpa oznaczają dla Polski? Tusk: Cios dotkliwy i przykry, ale przetrzymamy

W wyniku obowiązywania ceł Donalda Trumpa polskie PKB może zmniejszyć się o 0,4 proc., co przekłada się na wartość ok. 10 mld zł - wynika z wpisu na X szefa polskiego rządu Donalda Tuska. "Cios dotkliwy i przykry, bo od najbliższego sojusznika, ale go przetrzymamy" - napisał.