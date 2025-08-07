Sentinel Airborne Counter-UAS System – jak brzmi pełna angielska nazwa rozwiązania – to produkt niemieckiego startupu Alpine Eagle. Został on stworzony specjalnie z myślą o ochronie wojskowych konwojów przed atakami bezzałogowców.

System, składający się z kilku współdziałających dronów, został przetestowany przez Siły Zbrojne Ukrainy. Jak podał amerykański serwis militarny Janes, niemiecka firma planuje dalszą współpracę z armią Kijowa, ale jej detali nie ujawniono.

Jak działa Sentinel Airborne Counter-UAS System?

Ukraiński serwis militarny Defense Express ujawnił parę informacji na temat działania systemu. Wiadomo, że składa się on z co najmniej dwóch typów dronów: Airborne – drona rozpoznawczego z czujnikami akustycznymi i Sentinel – bezzałogowca przenoszącego mniejsze drony przechwytujące.

System został zaprojektowany do wykrywania i neutralizacji dronów bojowych, amunicji krążącej (np. dronów Lancet) oraz popularnych dronów FPV (First Person View). Podano, że dron Airborne może wykrywać cele w odległości do 4 km.

Z kolei dron Sentinel dysponuje dwoma mniejszymi dronami, które wystrzeliwuje w stronę celu, który ma przechwycić. Producenci mają jednak w planach stworzenie większego drona przechwytującego, zdolnego do zwalczania trudniejszych celów.

Konfigurację zestawu można skalować w zależności od potrzeb użytkownika. A co najważniejsze, cały system może być obsługiwany przez jednego operatora, pracującego na laptopie lub mobilnej stacji kontrolnej.

Jak wyjaśniają eksperci z Defense Express, operator wypuszcza stosowną, tzn. odpowiednią do liczby ochranianych obiektów, liczbę dronów Airborne i Sentinel przed wyruszeniem kolumny wojskowej. W przypadku wykrycia zagrożenia, czyli wrogich dronów czy amunicji krążącej, po prostu wydaje on komendę neutralizacji celu.

System Sentinel Airborne może być stosowany szerzej

System ma też inne zastosowania. Może być wykorzystywany do zabezpieczania statków cywilnych, ochrony obiektówinfrastruktury krytycznej, wydarzeń publicznych czy do monitorowania granic.

W warunkach wojny w Ukrainie, system ten mógłby być użyty do ochrony artylerii, wyrzutni rakiet MLRS oraz innego sprzętu wojskowego. Póki co jednak nie wiadomo, ile Sentinel Airborne kosztuje, ani jak skutecznie radzi sobie w warunkach bojowych – zwłaszcza z szybkimi, zwrotnymi dronami FPV, często sterowanymi światłowodowo, które stanowią dziś jedno z największych zagrożeń na polu walki.