Wysokość i beneficjenci renty socjalnej

Od marca 2025 roku pełna wysokość renty socjalnej osiągnęła kwotę 1878,91 zł brutto. Tę maksymalną stawkę mogą otrzymać osoby, które zostały uznane za całkowicie niezdolne do pracy. Z kolei beneficjenci, których orzeczono jako częściowo niezdolnych do pracy, otrzymują świadczenie obniżone do 75 proc. pełnej kwoty.

Renta socjalna a kontrowersje wokół alkoholizmu

Potoczne określenie "renta alkoholowa" odnosi się do renty socjalnej przyznawanej osobom cierpiącym z powodu alkoholizmu. Zgodnie z art. 12 ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, definiującym niezdolność do pracy, grupa osób uzależnionych od alkoholu jest objęta tymi regulacjami. Należy jednak podkreślić, że sam fakt zdiagnozowania alkoholizmu nie jest wystarczającym warunkiem do otrzymania pieniędzy. Zakład Ubezpieczeń Społecznych wypłaca świadczenie tylko tym osobom, u których uszczerbek na zdrowiu spowodowany nałogiem doprowadził do częściowej lub całkowitej niezdolności do wykonywania pracy. To właśnie do tych beneficjentów ZUS kieruje wypłaty w wysokości około 1879 zł.

Warunki przyznania renty socjalnej

Przyznanie renty socjalnej, w tym również w przypadkach związanych z uzależnieniem, zależy od spełnienia kilku kluczowych warunków. Po pierwsze, niezbędne jest orzeczenie lekarskie potwierdzające częściową lub całkowitą niezdolność do pracy. Po drugie, wnioskodawca musi osiągnąć wymagany staż ubezpieczenia odpowiedni dla jego wieku. Po trzecie, niezdolność do pracy musiała nastąpić w trakcie tak zwanych okresów składkowych lub nieskładkowych albo w okresie 18 miesięcy od ich ustania. Ostatni warunek nie dotyczy osób posiadających bardzo długi staż ubezpieczeniowy: co najmniej 20 lat w przypadku kobiet lub 25 lat w przypadku mężczyzn. W każdym przypadku ostateczny status niezdolności do pracy jest zatwierdzany przez lekarza orzecznika ZUS lub komisję lekarską, które rozpatrują każdy wniosek indywidualnie. Warto zaznaczyć, że w sytuacji, gdy osoba ubiegająca się o rentę ma już ustalone prawo do emerytury lub otrzymuje już to świadczenie, ZUS z reguły odmawia przyznania renty.

Terminy wypłat renty socjalnej

Świadczenie w kwocie 1879 zł jest przyznawane jako renta stała, gdy rokowania nie dają szans na odzyskanie zdolności do pracy, lub jako renta okresowa, w sytuacji, gdy istnieje możliwość powrotu do zdrowia i pracy. Renta jest przelewana na rachunek bankowy beneficjenta w stałych, z góry określonych dniach miesiąca, którymi są: pierwszy, szósty, dziesiąty, piętnasty, dwudziesty oraz dwudziesty piąty dzień każdego miesiąca.