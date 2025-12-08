Ceny węgla na tle kryzysu energetycznego

Aktualne ceny węgla w Polsce w 2025 roku stanowią znaczący spadek w porównaniu do historycznych maksimów odnotowanych w 2022 roku. Wówczas, na skutek ogólnoeuropejskiego kryzysu energetycznego, spotęgowanego wybuchem wojny w Ukrainie, ceny osiągały rekordowe pułapy. Przykładowo, tona węgla mogła kosztować nawet 2500 złotych, a ceny pelletu sięgały 4000 złotych za tonę. Obecnie, ceny węgla opałowego dla gospodarstw domowych utrzymują się w przedziale od 1100 do 1800 złotych za tonę, przy czym ostateczna kwota zależy od typu paliwa i lokalizacji zakupu. W ciągu trzech lat zanotowano spadek cen węgla o ponad 70 procent, a od początku 2025 roku obniżka przekroczyła 20 procent. Ta tendencja spadkowa jest rezultatem splotu kilku kluczowych czynników: zwiększenia dostępności surowca na globalnym rynku, konkurencji ze strony importowanego, często tańszego węgla, oraz postępującej transformacji energetycznej, która redukuje popyt na paliwa kopalne.

Oferta i cennik Polskiej Grupy Górniczej (PGG)

Polska Grupa Górnicza (PGG) jest najważniejszym krajowym producentem węgla i popularnym dostawcą dla klientów indywidualnych. W swoim sklepie PGG oferuje węgiel workowany w cenie nawet 28 złotych za worek 20 kg dla produktów takich jak groszek Pieklorz i Karlik (granulacja 5-25 mm). Nieco droższy jest groszek standard Karolinka (32 zł za 20 kg) oraz Błękitny Plus (30 zł za 15 kg). Ceny za tonę węgla luzem w PGG zaczynają się od 1150 złotych. W tej cenie dostępny jest orzech z różnych kopalń (Jankowice, Sośnica, Piast, Ziemowit, Marcel), kostka z Sośnicy oraz groszki Karlik i Pieklorz. Węgiel pakowany, w tym orzech i groszek, w big bagach lub na paletach, jest droższy, z cenami od 1400 złotych za tonę. W ramach cennika PGG, węgiel luzem (od 1150 zł/t) obejmuje sorty Orzech, Kostka (tylko Sośnica) oraz Groszek (Karlik, Pieklorz). Węgiel workowany (od 1400–1600 zł/t) to głównie różne rodzaje groszku (np. Karolinka 1600 zł/t, Pieklorz i Karlik 1400 zł/t). Do produktów premium zaliczany jest Błękitny Plus (1500 zł za 750 kg) oraz Orzech Mysłowice-Wesoła (1450 zł/t).

Regionalne zróżnicowanie cen węgla

Analiza danych z rządowej porównywarki cieplo.gov.pl wskazuje na znaczne różnice w cenach węgla pomiędzy województwami, które mogą sięgać kilkuset złotych na tonie.

Na przykład, w województwie dolnośląskim najtańszy importowany orzech o niższej kaloryczności jest dostępny już od około 340 złotych za tonę, podczas gdy węgiel krajowy (np. Ziemowit, Mysłowice-Wesoła) kosztuje tam 450–600 złotych. W regionie śląskim, w punktach sprzedaży w Katowicach czy Bytomiu, tona orzecha zaczyna się od 470–500 złotych.

W województwach lubelskim i podkarpackim ceny za miał wahają się w przedziale 400–800 złotych, a węgiel sortowany kosztuje co najmniej 1100 złotych. Województwo lubuskie charakteryzuje się dużym udziałem tańszego węgla brunatnego i importowanego, co skutkuje najniższymi cenami już od 345 złotych za tonę.

Według cieplo.gov.pl, groszek (dawniej ekogroszek) kosztuje od 1300 złotych za tonę, osiągając na Mazowszu ponad 2000 złotych, a na Podkarpaciu 1400–1600 złotych.

Najkorzystniejsze regionalne oferty to groszek od 1000 zł/t na Śląsku i w Małopolsce, orzech od 995 zł/t w Wielkopolsce i od 340 zł/t (importowany) na Dolnym Śląsku, a także węgiel brunatny od 345 zł/t w Lubuskiem.

Średnio, w skali kraju, tona sortowanego węgla kamiennego (orzech, groszek, kostka) kosztuje 1150–1500 złotych, z wyższymi cenami dla produktów workowanych.

Promocje PGG. Programy rabatowe i zmiany w nazewnictwie

Dla stałych klientów PGG, kluczową kwestią jest kontynuacja promocji "Aktywny Klient", która wcześniej umożliwiała obniżkę o 250 złotych na tonie. Promocja "Aktywny Klient 2025" zakończyła się w czerwcu 2025 roku, ale PGG zapowiedziała jej przedłużenie w 2026 roku do 30 czerwca. Kody rabatowe są już przypisane do kont uprawnionych klientów (którzy zamówili w PGG między wrześniem 2024 a sierpniem 2025 oraz wyrazili zgodę na marketing), jednak będą aktywne dopiero od wiosny 2026 roku. Kod jest jednorazowy i pozwala na zakup węgla lub groszku taniej o 250 złotych za tonę.

Dodatkowo, PGG prowadzi obecnie wyprzedaże wybranych gatunków węgla, na przykład orzech Sośnica za 1000 złotych za tonę (150 zł taniej niż cena standardowa). Jest to oferta ograniczona ilościowo i dostępna tylko u wybranych Kwalifikowanych Dostawców Węgla (KDW). Istotna zmiana dotyczy nazewnictwa: od 1 grudnia 2024 roku wycofano termin "ekogroszek" z cenników i ofert. Zgodnie z rozporządzeniem ministerialnym dotyczącym wymagań jakościowych dla paliw stałych, uznano, że nazwa ta może wprowadzać w błąd co do rzekomych ekologicznych właściwości. Zamiast tego, w sprzedaży funkcjonuje "węgiel groszek" lub "groszek premium". Parametry samego produktu, czyli drobnego węgla o granulacji 5–25 mm, przeznaczonego do kotłów automatycznych z podajnikiem, pozostają bez zmian.

Optymalny moment na zakup węgla

Najkorzystniejszym czasem na zakup węgla są tradycyjnie wiosna i lato, gdy popyt jest najniższy, a sprzedawcy chętniej oferują promocje. W tym okresie można zaoszczędzić 200–300 złotych na tonie w porównaniu do cen zimowych. Z reguły niższe ceny oferowane są również w województwach śląskim i małopolskim ze względu na bliskość kopalń i niższe koszty transportu. Należy jednak pamiętać, że od końca sierpnia do grudnia ceny węgla mają tendencję wzrostową, a nagłe spadki temperatur wiążą się także z wyższymi kosztami dostawy.