11 sierpnia 2025 roku prezydent Karol Nawrocki złożył w Sejmie projekt ustawy wprowadzającej tzw. zerowy PIT dla rodzin wychowujących minimum dwoje dzieci. Zgodnie z propozycją, rodzice spełniający określone limity dochodowe zostaliby zwolnieni z obowiązku płacenia podatku dochodowego, co według kalkulacji Kancelarii Prezydenta mogłoby przełożyć się na dodatkowe 1000 zł miesięcznie w domowym budżecie.

Kto może liczyć na wsparcie w wysokości 1000 złotych?

Projekt nowelizacji ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw zakłada, że wsparcie otrzymają rodziny wychowujące co najmniej dwoje dzieci, w których roczny dochód jednego z małżonków nie przekracza 140 tys. zł, co w przypadku małżeństw oznacza limit 280 tys. zł na całą rodzinę. Ulga będzie przysługiwać na dzieci do 18. roku życia, a w przypadku kontynuowania przez nie nauki i braku własnych dochodów – aż do ukończenia 25 lat.

1000 złotych dla rodzin 2+2 – jaki jest cel?

Podczas podpisywania projektu ustawy prezydent zaznaczył, że jest to reakcja na pogarszającą się sytuację demograficzną w Polsce. W uzasadnieniu do projektu ustawy czytamy:

Celem projektowanej ustawy jest zmniejszenie obciążeń fiskalnych, istotne obniżenie ciężaru podatku PIT dla rodziców wychowujących co najmniej dwoje dzieci, a tym samym zwiększenie dochodów rozporządzalnych obywateli, pobudzenie konsumpcji wewnętrznej oraz wzmocnienie bodźców do podejmowania aktywności zawodowej i gospodarczej.

Rozwiązanie to ma na celu:

poprawę sytuacji materialnej rodzin,

przeciwdziałanie kryzysowi demograficznemu,

ograniczenie obciążenia podatkowego dla osób pracujących zawodowo i podejmujących wysiłek urodzenia i wychowania dzieci,

realizację zasady sprawiedliwości społecznej poprzez premiowanie rodzinnych form życia i wspieranie wychowywania dzieci.

Kiedy 1000 złotych dla rodzin 2+2?

Projekt ustawy wprowadzającej tzw. „zerowy PIT dla rodzin 2+2” zakłada, że nowe przepisy zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2026 roku. Oznacza to, że od początku przyszłego roku uprawnione rodziny mogłyby korzystać z ulgi podatkowej, która miałaby zostawić w ich domowych budżetach średnio około 1000 zł miesięcznie.

1000 złotych dla rodzin 2+2 – czy to już pewne?

Choć projekt „PIT Zero. Rodzina na plus” został podpisany przez prezydenta i przekazany do Sejmu, nie można jeszcze mówić, że 1000 zł miesięcznie dla rodzin 2+2 jest pewne. W polskim procesie legislacyjnym inicjatywa ustawodawcza prezydenta polega na przygotowaniu projektu ustawy i złożeniu go w Sejmie, gdzie trafia on do pierwszego czytania. Następnie projekt jest kierowany do odpowiednich komisji, które mogą wprowadzać poprawki. Po uchwaleniu przez Sejm, ustawa musi przejść przez Senat, a jeśli ten wprowadzi zmiany, wraca ponownie do izby niższej. Dopiero po ostatecznym przyjęciu przez parlament i podpisaniu przez prezydenta ustawa może wejść w życie. W przypadku obecnego projektu wątpliwe jest jednak, czy uzyska on większościowe poparcie w Sejmie, co stawia pod znakiem zapytania jego realizację.