Roczne wynagrodzenie, przeliczone do pełnego etatu pracowników w UE, to wskaźnik, który przedstawia średni poziom rocznego dochodu pracownika - skorygowany tak, jak by osoba ta pracowała w pełnym wymiarze czasu (na pełen etat) przez cały rok, niezależnie od rzeczywistego czasu pracy. Dzięki temu można lepiej porównywać wynagrodzenia między krajami.

Reklama

Jak wynika z danych europejskiego urzędu statystycznego w 2024 r. roczne skorygowane wynagrodzenie za pełen etat w UE wzrosło o 5,2 proc. w porównaniu do poprzednim rokiem. W 2024 r. wskaźnik rocznego wynagrodzenia był na poziomie 39 808 euro, podczas gdy w 2023 r. średnia płaca brutto wynosiła 37 840 euro.

Średnie wynagrodzenie w krajach UE

Wśród krajów Unii Europejskiej najwyższą średnią roczną pensję skorygowaną o pełny etat odnotowano w Luksemburgu, gdzie w ciągu roku pełnoetatowi pracownicy zarobili średnio prawie 83 tys. euro. Na kolejnych miejscach znalazły się Dania (71,6 tys. euro), Irlandia (61,1 tys. euro), Belgia (59,6 tys. euro), Austria (58,6 tys. euro) i Niemcy (prawie 53,8 tys. euro).

Natomiast najniższe średnie wynagrodzenia odnotowano w Bułgarii (15,4 tys. euro), Grecji (18 tys. euro) i na Węgrzech (18 tys.,500 euro).

W ubiegłym roku w Polsce średnie roczne wynagrodzenie brutto było na poziomie około 21,25 tys. euro. To był szósty najniższy poziom wynagrodzenia w całej Unii Europejskiej, a do średniej UE jeszcze nam sporo brakuje, bo aż 18,5 tys. euro.

Gdzie wynagrodzenia rosły najszybciej

W porównaniu do poprzedniego roku średnie wynagrodzenie najszybciej rosło w Rumunii (o 16,7 proc). Na drugim miejscu znalazła się Polska. W 2023 r. średnie wynagrodzenie przeliczone do pełnego etatu nad Wisłą wynosiło 18,2 tys. euro, co oznacza, że roczny wzrost w naszym kraju był na poziomie 16,6 proc.

W ciągu dekady wynagrodzenia najszybciej rosły w Rumunii (209,9 proc.), na Litwie (184,9 proc.) i w Bułgarii (155,4 proc.). Od 2014 r. wynagrodzenia w Polsce rosły w tempie 96,2 proc. i to był siódmy największy wzrost w całej UE.