W drugim kwartale 2025 roku 10,8 proc. osób pracujących w wieku 20–64 lat w Unii Europejskiej pracowało łącznie ponad 45 godzin tygodniowo w swojej głównej i drugiej pracy – podał Eurostat

Najbardziej zapracowani są Grecy, a najmniej Bułgarzy

Najwyższy odsetek osób pracujących ponad 45 godzin tygodniowo odnotowano w Grecji, gdzie nieco ponad jedna piąta pracowników (20,9 proc.) pracowała w tygodniu więcej niż 45 w tygodniu. Następne na liście kraje to: Cypr (16,6 proc.) i Malta (14,6 proc.). Z kolei najniższy odsetek odnotowano w Bułgarii (2,5 proc.), na Łotwie (4,1 proc.) i w Rumunii (5,9 proc.).

Polska znalazła się w grupie państw, gdzie odsetek pracowników pracujących ponad 45 godzin tygodniowo był wyższy od średniej dla całej Wspólnoty. W II kwartale 2025 roku w Polsce 12,4 proc.. pracowników w wieku od 20 do 64 lat pracowało w tym wymiarze godzin, co plasuje nas na siódmym miejscu, razem z Belgią i Szwecją, wśród najbardziej zapracowanych narodów Wspólnoty.

Większość Europejczyków pracuje nie dłużej niż 44 godz. tygodniowo

Najwięcej osób w całej Unii Europejskiej pracowało w w wymiarze czasowym od 20 do 44 godzin tygodniowo W tym przedziale czasowym mieści się aż 72,3 proc. wszystkich zatrudnionych w UE. Spośród krajów UE najwyższy odsetek osób w tej kategorii odnotowano w Bułgarii (92,8 proc.), Rumunii (90,6 proc.) i na Łotwie (86,9 proc.).

Eurostat podał też, że w Unii Europejskiej 16,9 proc. osób pracujących w wieku 20–64 lat pracowało do 19 godzin tygodniowo. Najwyższy odsetek w tej kategorii odnotowano w Holandii (26,8 proc.), Danii (25,5 proc.) i Austrii (25,3 proc.). Natomiast najniższy odsetek w tej kategorii odnotowano w Rumunii (3,5 proc.), Bułgarii (4,6 proc.) i Grecji (6,1 proc.).