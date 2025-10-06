Ile osób zmieniło pracę

W ciągu ostatnich trzech lat 38 proc. Polaków zmieniło miejsce zatrudnienia; najczęściej były to osoby młode - 85 proc. badanych w wieku 18–24 lata i 52 proc. w grupie 25–34 lata, a także stażyści i juniorzy, spośród których 71 proc. miało za sobą zmianę pracodawcy - zwrócili uwagę autorzy badania. Wśród starszych pracowników na zmianę zdecydował się tylko co czwarty badany (25 proc.).

Powody zmiany pracy

Pracę częściej zmieniali ci, którzy byli niezadowoleni z relacji ze współpracownikami (56 proc.) oraz pracownicy, którzy nie widzieli dla siebie perspektyw rozwoju zawodowego (51 proc.).

„Obecna sytuacja na rynku pracy pokazuje, że mobilność zawodowa nie traci na znaczeniu. 38 proc. Polaków aktywnie szuka dziś nowego zatrudnienia. Najwyższą aktywność deklarują osoby w wieku 18–24 lata (57 proc.) oraz 25–34 lata (47 proc.). Co istotne, zmian nie szukają wyłącznie pracownicy na początku kariery – w grupie menedżerów aktywnie rozgląda się za nowym pracodawcą aż 41 proc. badanych” - podano w informacji.

Aż 78 proc. osób jest otwartych na zmianę pracy

Ankieta wykazała ponadto, że 78 proc. respondentów jest otwartych na zmianę pracy. Autorzy badania podkreślili, że część z tych osób nie wysyła aplikacji, ale obserwuje ogłoszenia, by w razie potrzeby szybko zareagować na pojawiające się okazje.

Najczęściej nad zmianą pracy myślą osoby młode – połowa badanych w wieku 18–24 lata i 40 proc. w grupie 25–34 lata. Z kolei w grupie 55–65 lat rozważa je już tylko 16 proc. respondentów. Na taki krok częściej decydują się także pracownicy, którzy wskazują na wysoki poziom obciążenia w pracy. Wśród osób odczuwających silny stres 45 proc. deklaruje chęć zmiany branży, podczas gdy wśród pozostałych odsetek ten wynosi 26 proc.

Czego szukają osoby rozważające zmianę pracy?

Osoby, które rozważają zmianę, argumentowały to najczęściej poszukiwaniem lepszych możliwości zarobkowych (58 proc.). Jednocześnie 39 proc. zwracało uwagę na stres towarzyszący obecnej pracy, a 30 proc. chciałoby wykonywać zawód dający większe poczucie sensu. Dla 29 proc. problemem jest też brak perspektyw awansu w dotychczasowej specjalizacji.

Badanie przeprowadzono w lipcu 2025 roku wśród 2029 Polaków w wieku 18 – 65 lat metodą CAWI.

