Ogólny obraz zaangażowania pracowników

Podczas gdy ponad połowa ankietowanych menadżerów uważa, że ich pracownicy w pełni angażują się w powierzone im zadania, to jedynie 32 proc. podwładnych przyznaje, że to prawda; 45 proc. narzeka na brak motywacji do pracy. Pozostałe 23 proc. określa siebie jako częściowo zaangażowanych, i to - jak wynika z badania - ta grupa jest najbardziej skłonna do odejścia z organizacji.

Brak zaangażowania - problem wśród pracowników

- Wielu liderów nadal mierzy zaangażowanie przez pryzmat wyników i realizacji celów, zakładając, że skoro organizacja dostarcza rezultaty, to zespół musi być zmotywowany - wskazała cytowana w raporcie menedżerka Right Management Talent Solutions Agnieszka Krzemień. Dodała, że budowanie prawdziwego zaangażowania wymaga m.in. codziennych rozmów z ludźmi, tworzenia środowiska, w którym czują się częścią większej całości.

Raport pokazuje również rozdźwięk pomiędzy tym, co przyciąga nowych pracowników, a tym, co ich zatrzymuje w organizacjach.

Jeśli chodzi o przyciąganie pracowników, to najważniejszym czynnikiem pozostaje wynagrodzenie i benefity, na co wskazało 36,8 proc. badanych. Na drugim miejscu znalazła się logistyka pracy (20,7 proc.) czyli m.in. sposób organizacji i obowiązki związane ze stanowiskiem. Na dalszych pozycjach uplasowały się: perspektywa kariery (15,9 proc.), dopasowanie do zespołu i kultury organizacyjnej (14,1 proc.) oraz obszar związany z nauką i rozwojem (12,6 proc.).

Poczucie wspólnoty - kluczowy motywator

Natomiast jeśli chodzi o najsilniejszy czynnik determinujący poziom zaangażowania pracowników to jest nim dopasowanie do zespołu i kultury organizacyjnej (37,6 proc.). Drugim jest perspektywa kariery (29 proc.), natomiast możliwość nauki i rozwoju (15,5 proc.) oraz aspekty związane z logistyką pracy (10,7 proc.) mają dla pracowników w Europie mniejsze znaczenie. Z kolei wynagrodzenia i benefity odpowiadają jedynie za 7,7 proc. wyników w obszarze zaangażowania.

- Wynagrodzenie czy benefity mogą przyciągnąć pracownika, ale nie zatrzymają go na dłużej, jeśli na co dzień nie będzie czuł się częścią zespołu, z którym dzieli wartości, styl pracy i cele - wskazała Krzemień. Zaznaczyła też, że jeśli organizacja nie inwestuje w spójność wartości, transparentność i rozwój ludzi, ryzykuje utratę najbardziej utalentowanych pracowników. - Konsekwencją są nie tylko wyższe koszty rekrutacji, ale też utrata kluczowych kompetencji, które napędzają innowacje i przewagę konkurencyjną - dodała.

Raport powstał na podstawie badania przeprowadzonego między 24 marca a 25 kwietnia 2025 roku wśród 1 029 liderów i 2 402 pracowników z ośmiu krajów, m.in. Wielkiej Brytanii, Francji, USA.

Right Management Talent Solutions jest spółką należącą do ManpowerGroup.