Chrzest bojowy menedżerów - brak wsparcia po awansie

Wtorkowa „Rzeczpospolita” podaje, że prawie co trzeci z początkujących menedżerów nie otrzymuje podczas awansowania na wyższe stanowisko wsparcia pracodawcy.

„Paradoks promocji” - zmiana roli z kolegi na przełożonego

„Ich debiut w nowej roli to prawdziwy chrzest bojowy" - podaje gazeta i wskazuje, że przejście z roli kolegi w rolę przełożonego powoduje konieczność zredefiniowania relacji zawodowych, co określa się jako „paradoks promocji”.

Awans menedżerski jako wyzwanie

„Wśród kluczowych trudności w nowej roli większość badanych menedżerów wskazywała również delegowanie zadań (59 proc. badanych) i udzielanie trudnej informacji zwrotnej (56 proc.)" - pisze gazeta i powołując się na ekspertów wskazuje, że „niełatwe przejście z roli kolegi do roli przełożonego sprawia, że wielu specjalistów niechętnie decyduje się na menedżerski awans".

Opisywane przez „Rzeczpospolitą” badanie objęło 333 menedżerów z maksymalnie dwuletnim doświadczeniem, przeprowadzono je w I kwartale 2025 r. Autorem raportu jest EY Academy of Business. (PAP)

