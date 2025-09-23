Planowane święto wywołuje dyskusję głównie z powodu możliwości wprowadzenia kolejnego dnia wolnego od pracy. Jak jednak wskazują autorzy projektu skierowanego do Sejmu, jego zasadniczym celem jest oddanie hołdu osobom, które poświęciły swoje zdrowie w obronie Ojczyzny. W uzasadnieniu podkreślono, że inwalidzi wojenni stanowią wyjątkową grupę społeczną, która wymaga szczególnej opieki i wsparcia ze strony państwa.

Nowe święto 12 kwietnia: Dzień Inwalidy Wojennego

Projekt ustawy został wniesiony przez posła Adama Lubońskiego wraz z parlamentarzystami Klubu Polska 2050 – Trzecia Droga. Co istotne, swoje wstępne poparcie dla tej inicjatywy zadeklarowała także Konfederacja, co zwiększa szanse na ponadpartyjne porozumienie w tej sprawie. W uzasadnieniu projektu podkreślono potrzebę oddania hołdu osobom, które w obronie Ojczyzny utraciły zdrowie, a nierzadko również całe życie zawodowe i rodzinne. Data proponowanego święta nie została wybrana przypadkowo – 12 kwietnia to rocznica I Ogólnokrajowego Zjazdu Inwalidów Wojennych RP z 1919 roku, kiedy to powstał Związek Inwalidów Wojennych, jedna z najstarszych w Polsce organizacji skupiających weteranów. W odradzającej się Rzeczypospolitej narodziła się wówczas idea, że poświęcenie żołnierzy nie może zostać zapomniane.

Czy 12 kwietnia (Dzień Inwalidy Wojennego) będzie dniem wolnym od pracy?

Kwestia dodatkowego dnia wolnego budzi największe zainteresowaniem. Niezależnie od dalszych losów projektu, 12 kwietnia nie zostanie dniem wolnym od pracy. Ustawodawca wyraźnie zaznaczył, że nowe święto ma mieć charakter państwowy i wyłącznie symboliczny. W Deklarowanych Skutkach Regulacji projektu ustawy zaznaczono że ustanowienie Dnia Inwalidy Wojennego nie będzie miało wpływu na obciążenie budżetu państwa i budżetów jednostek samorządu terytorialnego.

Obecnie mamy w kalendarzu 14 dni ustawowo wolnych od pracy

W 2025 roku liczba ustawowych dni wolnych od pracy została zwiększona. Obowiązuje już ustawa, która wprowadziła dodatkowy dzień wolny w Wigilię. Oznacza to, że obecnie przysługuje 14 dni wolnych od pracy wynikających ze świąt państwowych i religijnych. W 2025 roku są to:

Nowy Rok (1 stycznia),

Święto Trzech Króli (6 stycznia),

Wielkanoc (20 kwietnia),

Poniedziałek Wielkanocny (21 kwietnia),

Święto Pracy (1 maja),

Święto Konstytucji 3 Maja (3 maja),

Zielone Świątki (8 czerwca),

Boże Ciało (19 czerwca),

Wniebowzięcie NMP (15 sierpnia),

Wszystkich Świętych (1 listopada),

Święto Niepodległości (11 listopada),

Wigilia (24 grudnia),

Święta Bożego Narodzenia (25 i 26 grudnia).

Jakie będą dalsze losy projektu ustawy o ustanowieniu Dnia Inwalidy Wojennego?

Losy projektu ustawy o ustanowieniu Dnia Inwalidy Wojennego przebiegają zgodnie z typową ścieżką legislacyjną. We wrześniu 2025 roku dokument został złożony w Sejmie i otrzymał numer druku. Jesienią zaplanowano pierwsze czytanie oraz wydanie opinii przez Biuro Analiz Sejmowych. Z kolei zimą 2025/2026 projekt trafi pod obrady sejmowych komisji, a następnie zostanie poddany głosowaniu w Sejmie i Senacie. Jeśli cały proces zakończy się pozytywnie, nowe święto zacznie obowiązywać w 2026 roku – dokładnie 14 dni po ogłoszeniu ustawy w Dzienniku Ustaw.