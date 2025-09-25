Kod C na zwolnieniu lekarskim
Na zwolnieniu wystawionym przez lekarza może znajdować się kod C.Co oznacza? To kod literowy przyjęty na określenie niezdolności do pracy z powodu nadużycia alkoholu. W Polsce liczba takich zwolnień lekarskich rośnie z roku na rok. W 2024 r. było ich już 9,5 tys. w porównaniu do 6,6 tys. w 2023 r. Kody literowe są widoczne na e-ZLA, który dociera drogą elektroniczną do pracodawcy. Służy to ustalaniu odpowiedniej wysokości chorobowego, które pracodawca wypłaca osobie niezdolnej do pracy w okresie wskazanym na L4. Inna może być kwota przy przeziębieniu, inna przy gruźlicy albo gdy choroba występuje w czasie ciąży. Odrębny przypadek stanowi nadużycie alkoholu.
5 dni bez chorobowego na L4
Nieobecność w pracy spowodowana nadużyciem alkoholu jest traktowana inaczej niż zwykła choroba. Pracodawca wie, z jakiego powodu nie ma pracownika w pracy. Za pierwsze 5 dni zwolnienia nie wypłaca mu wynagrodzenia chorobowego. To samo dotyczy się ZUS. Jeśli wypłatą chorobowego zajmuje się Zakład, nie wypłaci w tym wypadku zasiłku. Pracownik musi więc liczyć się z tym, że w przypadku wypisania przez lekarza L4 z kodem C nie otrzyma pieniędzy za kolejne dni. Jeśli z tego samego powodu dana osoba po 5 dniach ponownie otrzyma zwolnienie, pracodawca lub ZUS nie wypłaca chorobowego za kolejne 5 dni. 5-dniowy termin bez chorobowego dotyczy każdego L4 z kodem C, także następujących po sobie bez przerwy.
Z danych ZUS wynika, że 32% zwolnień lekarskich z kodem C wystawionych w 2024 r. dotyczyło okresu od 1 do 5 dni. Zdecydowana większość L4 wystawiana była mężczyznom - 75% wszystkich zwolnień. Zwolnienia z kodem C otrzymywały najczęściej osoby w wieku od 30 do 49 lat. Jeśli chodzi o mężczyzn, dominowali panowie w wieku od 40 do 44 lat, a kobiety z największą liczbą L4 z kodem C to panie w wieku od 30 do 34 lat. Jak widać w przypadku kobiet zwolnienia lekarskie z powodu nadużycia alkoholu zdarzają się głównie zaraz po 30. roku życia, a mężczyzn po 40. roku życia.
Kod C - jakie choroby
Jakie choroby najczęściej powiązane są z nadużywaniem alkoholu? Można wymienić, np.:
- zaburzenia psychiczne,
- problemy z układem krążenia,
- marskość wątroby,
- choroba wrzodowa żołądka,
- choroba wrzodowa dwunastnicy,
- problemy z układem oddechowym, np. zapalenia płuc wynikające z obniżonej odporności,
- powiększenie i niewydolność serca.
Kody na zwolnieniu lekarskim
Jakie są jeszcze kody, które lekarz może wskazać na L4?
|Kod literowy na zwolnieniu lekarskim
|co oznacza?
|A
|niezdolność do pracy powstała po przerwie nieprzekraczającej 60 dni, spowodowana tą samą chorobą, która była przyczyną niezdolności do pracy przed przerwą
|B
|niezdolność do pracy w czasie ciąży
|C
|niezdolność do pracy spowodowana nadużyciem alkoholu
|D
|niezdolność do pracy spowodowana gruźlicą
|E
|niezdolność do pracy spowodowana chorobą zakaźną, której okres wylęgania jest dłuższy niż 14 dni, lub inną chorobą, której objawy chorobowe ujawniają się po okresie dłuższym niż 14 dni od początku choroby