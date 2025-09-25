Kod C na zwolnieniu lekarskim

Na zwolnieniu wystawionym przez lekarza może znajdować się kod C.Co oznacza? To kod literowy przyjęty na określenie niezdolności do pracy z powodu nadużycia alkoholu. W Polsce liczba takich zwolnień lekarskich rośnie z roku na rok. W 2024 r. było ich już 9,5 tys. w porównaniu do 6,6 tys. w 2023 r. Kody literowe są widoczne na e-ZLA, który dociera drogą elektroniczną do pracodawcy. Służy to ustalaniu odpowiedniej wysokości chorobowego, które pracodawca wypłaca osobie niezdolnej do pracy w okresie wskazanym na L4. Inna może być kwota przy przeziębieniu, inna przy gruźlicy albo gdy choroba występuje w czasie ciąży. Odrębny przypadek stanowi nadużycie alkoholu.

5 dni bez chorobowego na L4

Nieobecność w pracy spowodowana nadużyciem alkoholu jest traktowana inaczej niż zwykła choroba. Pracodawca wie, z jakiego powodu nie ma pracownika w pracy. Za pierwsze 5 dni zwolnienia nie wypłaca mu wynagrodzenia chorobowego. To samo dotyczy się ZUS. Jeśli wypłatą chorobowego zajmuje się Zakład, nie wypłaci w tym wypadku zasiłku. Pracownik musi więc liczyć się z tym, że w przypadku wypisania przez lekarza L4 z kodem C nie otrzyma pieniędzy za kolejne dni. Jeśli z tego samego powodu dana osoba po 5 dniach ponownie otrzyma zwolnienie, pracodawca lub ZUS nie wypłaca chorobowego za kolejne 5 dni. 5-dniowy termin bez chorobowego dotyczy każdego L4 z kodem C, także następujących po sobie bez przerwy.

Z danych ZUS wynika, że 32% zwolnień lekarskich z kodem C wystawionych w 2024 r. dotyczyło okresu od 1 do 5 dni. Zdecydowana większość L4 wystawiana była mężczyznom - 75% wszystkich zwolnień. Zwolnienia z kodem C otrzymywały najczęściej osoby w wieku od 30 do 49 lat. Jeśli chodzi o mężczyzn, dominowali panowie w wieku od 40 do 44 lat, a kobiety z największą liczbą L4 z kodem C to panie w wieku od 30 do 34 lat. Jak widać w przypadku kobiet zwolnienia lekarskie z powodu nadużycia alkoholu zdarzają się głównie zaraz po 30. roku życia, a mężczyzn po 40. roku życia.

Kod C - jakie choroby

Jakie choroby najczęściej powiązane są z nadużywaniem alkoholu? Można wymienić, np.:

zaburzenia psychiczne,

problemy z układem krążenia,

marskość wątroby,

choroba wrzodowa żołądka,

choroba wrzodowa dwunastnicy,

problemy z układem oddechowym, np. zapalenia płuc wynikające z obniżonej odporności,

powiększenie i niewydolność serca.

Kody na zwolnieniu lekarskim

Jakie są jeszcze kody, które lekarz może wskazać na L4?