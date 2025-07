Przykład

Pracodawca wysłał wypowiedzenie pocztą do pracownika w poniedziałek. We wtorek pracownik poszedł do lekarza i otrzymał zwolnienie lekarskie. Wypowiedzenie dotarło do niego pocztą w środę, kiedy już był na L4. W takim przypadku, mimo wysłania przed chorobą, wypowiedzenie jest wadliwe, ponieważ pracownik mógł się z nim zapoznać dopiero w czasie usprawiedliwionej nieobecności.