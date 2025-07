Opiekujesz się chorym rodzicem? Sprawdź, czy przysługuje Ci zasiłek, zwolnienie z pracy i inne ulgi!

Wielu dorosłych Polaków staje przed trudnym wyzwaniem opieki nad chorym rodzicem, co często koliduje z obowiązkami zawodowymi. Polskie prawo przewiduje szereg instrumentów wsparcia dla opiekunów, w tym prawo do zwolnienia z pracy, zasiłki, a także inne udogodnienia, które mają pomóc w godzeniu ról rodzinnych i zawodowych. Zrozumienie tych przepisów jest kluczowe, by skutecznie wspierać bliskich, nie tracąc przy tym stabilności finansowej.