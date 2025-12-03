Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK)opublikował raport, który wskazuje, które polskie miasta i gminy są najlepiej przygotowane na sytuacje kryzysowe, w tym konflikty zbrojne. Z analizy wynika, że poziom bezpieczeństwa w kraju zależy nie tylko od położenia geograficznego, lecz także od rozwoju infrastruktury, znaczenia gospodarczego i jakości usług publicznych.

Polska w obliczu wojny, epidemii i katastrof. Najnowszy raport BGK

W raporcie BGK odporność definiowana jest jako zdolność do przygotowania się na kryzys, skutecznego reagowania w jego trakcie oraz odbudowy po jego zakończeniu. Analiza obejmuje cztery główne kategorie zagrożeń:

Na poziom narażenia samorządów wpływają również czynniki spoza kontroli lokalnych społeczności, takie jak położenie geograficzne, ukształtowanie terenu czy struktura demograficzna.

Które miasta w Polsce są najbardziej bezpieczne w razie wojny?

Samorządy o najwyższej odporności na kryzysy dysponują rozwiniętą infrastrukturą kryzysową, wysoką jakością usług publicznych oraz wsparciem regionalnym i krajowym. Tak przygotowane miasta mają większe szanse minimalizowania skutków konfliktów wojennych, zagrożeń naturalnych, zdrowotnych czy humanitarnych.

Do miast o najwyższym poziomie odporności zalicza się m.in. Kraków, Poznań, Wrocław, Katowice i Rzeszów. Mieszkańcy tych miejsc mają dostęp do lepiej rozwiniętej infrastruktury, schronów, szpitali oraz systemów energetycznych i transportowych, co zwiększa bezpieczeństwo w razie wojny.

Które miasta w Polsce są najbardziej zagrożone w razie wojny?

Eksperci BGK podkreślają, że największe zagrożenie militarnedotyczą miasta położone blisko wschodnich granic oraz duże ośrodki gospodarcze. Wśród najbardziej zagrożonych znajdują się:

Warszawa,

Gdańsk,

Kraków,

Wrocław,

Krosno,

Ostrołęka.

Znaczenie gospodarcze i infrastrukturalne tych miejsc sprawia, że mogą stać się atrakcyjnym celem w razie kryzysu militarnego.

Najbardziej niebezpieczne miejsce w Polsce w razie wojny

Jednym z najbardziej niebezpiecznych punktów na mapie Polski jest przesmyk suwalski. Gminy w tym rejonie, znajdujące się blisko granic z Rosją i Białorusią, są szczególnie narażone na konflikty militarne. Mieszkańcy tych terenów muszą liczyć się nie tylko z zagrożeniem wojennym, ale także z utrudnionym dostępem do infrastruktury i ryzykiem izolacji w razie eskalacji konfliktu.

Odporność miast na kryzysy naturalne i zdrowotne. Które są najbardziej bezpieczne?

Największą odpornością na zagrożenia naturalne i zdrowotne charakteryzują się Sopot, Katowice, Poznań, Rzeszów, Warszawa, Kraków, Wrocław i Gdańsk. Duże miasta dysponują rozbudowaną infrastrukturą kryzysową, systemami ratowniczymi, dobrze rozwiniętą siecią służby zdrowia oraz mechanizmami reagowania na klęski żywiołowe, takie jak powodzie, susze czy fale upałów.

Humanitarne wyzwania w polskich miastach. Kto jest najbardziej narażony?

Zagrożenia humanitarne w dużych miastach wynikają głównie z napływu ludności i koncentracji zasobów oraz działalności gospodarczej. Do miejsc szczególnie narażonych należą Warszawa, Wrocław, Kraków, Gdańsk i Poznań. Pomimo wyzwań humanitarnych charakteryzują się one wysokim poziomem przygotowania. Z kolei w miastach województwa śląskiego, takich jak Jaworzno, Rybnik czy Sosnowiec, niższa odporność może zwiększać podatność na kryzysy humanitarne.