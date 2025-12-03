8 "szokujących" prognoz na 2026 rok

Dokument zawiera osiem prognoz, które – jak przyznają autorzy dokumentu – są mało prawdopodobne, ale zarazem – jak podkreślają – ich celem jest „podważenie konwencjonalnego myślenia o światowej gospodarce, polityce i technologii”.

„To eksperymenty myślowe mające na celu zaostrzenie debaty” – napisali autorzy raportu.

Lista prognoz na 2026 rok zawiera osiem „szokujących scenariuszy”:

"Q-Day". Komputery kwantowe łamią standardy bezpieczeństwa cyfrowego

Q-Day, czyli sytuacja, w której komputery kwantowe łamią najbardziej powszechne dziś standardy bezpieczeństwa cyfrowego. W efekcie do historii przechodzi bezpieczne szyfrowanie czegokolwiek, z pocztą elektroniczną, przelewami bankowymi, portfelami kryptowalut czy systemami korporacyjnymi na czele. W konsekwencji, w ocenie autorów raportu, doprowadziłoby to co najmniej do załamania rynku kryptowalut i zdestabilizowało globalne finanse.

Ślub Taylor Swift i Travisa Kelce’a

Ślub Taylor Swift i Travisa Kelce’a w niespotykanym dotychczas stopniu pobudzi globalną konsumpcję, która obejmie zdecydowaną większość branż, a przede wszystkim stanie się silnym bodźcem do zwrotu ku wielodzietnym i wielopokoleniowym rodzinom.

Wybory uzupełniające do Kongresu USA

Zaplanowane na 2026 r. wybory uzupełniające do Kongresu USA przebiegną spokojnie i bez większych napięć, co będzie skrajnym przeciwieństwem ostatnich, bardzo spolaryzowanych głosowań w Stanach Zjednoczonych.

Zasoby złota są znacznie większe, niż szacowano

Chiny ogłaszają, że zweryfikowane zasoby złota są znacznie większe, niż szacowano, i wprowadzają parytet tego kruszcu. W efekcie znacząco rośnie liczba transakcji w chińskiej walucie, co prowadzi do wzrostu cen złota do 6 tys. dolarów za uncję oraz spadku kursu juana z obecnych przeszło 7,0 do poziomu poniżej 5,0 za dolara.

Rozpowszechnienie leków na otyłość na bazie hormonu GLP-1

Rozpowszechnienie leków na otyłość, opartych na działaniu hormonu GLP-1, które w postaci tabletek będą podawane również zwierzętom domowym, co doprowadzi do szybkiego rozwoju branż fast fashion, spożywczej, gastronomicznej i produkcji karmy dla zwierząt oraz wzrostu notowań akcji z sektorów ochrony zdrowia i weterynarii.

Debiut giełdowy SpaceX

Debiut giełdowy SpaceX, po którym spółka osiąga najwyższą wycenę w historii nowo notowanych przedsiębiorstw, znacznie przekraczającą bilion dolarów. W efekcie SpaceX ogłasza nawet stukrotnie większą niż dotychczas roczną ładowność ładunku na niską orbitę okołoziemską (LEO), a także otwiera rezerwacje na ładunki na wyższe orbity, orbitę księżycową, a nawet lądowania na Księżycu i Marsie na lata, co w krótkim czasie wielokrotnie zwiększa jej wartość.

Model AI prezesem jednej z największych firm

Jedna z firm z listy Fortune 500 mianuje swoim prezesem model AI, co powoduje dalszy dynamiczny rozwój firm z sektora AI, a także zajmujących się chmurą obliczeniową i technologiami zarządzania. W opinii autorów prognozy miałoby to istotny wpływ na branżę ubezpieczeniową i audytorską.

Skok liczby niesprawnych systemów AI

Gwałtowny wzrost liczby niesprawnych systemów AI wymaga bilionów dolarów na naprawy.

Autorzy raportu, który Saxo Bank opracowuje od grudnia 2018 roku, podkreślili, że jego celem nie jest przewidywanie tego, co się wydarzy w nadchodzącym roku, ale poszerzenie perspektywy postrzegania świata i wydarzeń, które mogą mieć brzemienny wpływ na jego bliższą i dalszą przyszłość.

„Jeśli te scenariusze skłaniają Cię do dyskusji, tym lepiej. Debata pomoże Ci przygotować się na te i wszelkie inne niespodzianki, które mogą Cię czekać” – napisali autorzy „Skandalicznych prognoz”.