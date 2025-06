Emerytura w mObywatelu od 1 stycznia 2026. ZUS przekaże dane tylko wybranym

Już od 1 stycznia 2026 roku informacje o stanie konta w ZUS, OFE, PPK i innych programach emerytalnych będą dostępne w aplikacji mObywatel. To efekt nowej poprawki rządu Donalda Tuska, która likwiduje Centralną Informację Emerytalną i przenosi cały system do smartfona. Co to oznacza dla ubezpieczonych?