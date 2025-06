W lipcu 2025 roku emeryci znów muszą przygotować się na zmiany w terminach wypłat świadczeń. Zakład Ubezpieczeń Społecznych dostosowuje harmonogram do dni wolnych od pracy, co oznacza, że część seniorów otrzyma pieniądze wcześniej niż zwykle. Wyjaśniamy, kto skorzysta na przyspieszonych przelewach, jakie są dokładne daty wypłat oraz czy można zmienić swój termin świadczenia. Dodatkowo podpowiadamy, na co zwrócić uwagę przy planowaniu domowego budżetu w wakacyjnym miesiącu.

Kiedy wypłata emerytur w lipcu 2025? Nowy harmonogram ZUS

ZUS zgodnie z art. 89 ustawy o emeryturach i rentach z FUS wypłaca świadczenia w siedmiu stałych terminach każdego miesiąca: 1., 5., 6., 10., 15., 20. i 25. dnia. Jeśli któryś z tych dni przypada na weekend lub święto, świadczenie jest przekazywane w ostatni roboczy dzień przed wyznaczoną datą, co wynika z konieczności dostosowania się do obowiązującego prawa bankowego.

W lipcu 2025 r. zmiany dotyczą trzech kluczowych terminów:

5 lipca (sobota) – wypłata przesunięta na piątek 4 lipca , co dotyczy około 700 tys. emerytów

– wypłata przesunięta na , co dotyczy około 700 tys. emerytów 6 lipca (niedziela) – wypłata również realizowana w piątek 4 lipca , co wpłynie na sytuację kolejnych 600 tys. seniorów

– wypłata również realizowana w , co wpłynie na sytuację kolejnych 600 tys. seniorów 20 lipca (niedziela) – wypłata przesunięta na piątek 18 lipca, co obejmie około 800 tys. osób

Pozostałe terminy pozostają bez zmian:

1 lipca (wtorek) – standardowa wypłata

– standardowa wypłata 10 lipca (czwartek) – bez zmian

– bez zmian 15 lipca (wtorek) – wypłata zgodnie z harmonogramem

– wypłata zgodnie z harmonogramem 25 lipca (piątek) – ostatni lipcowy termin bez przesunięć.

Według ekspertów Instytutu Polityki Społecznej UW, takie przesunięcia mogą być szczególnie korzystne dla emerytów planujących wakacyjne wydatki, pozwalając na lepsze zarządzanie budżetem domowym. Choć zmiany terminów są kosmetyczne, to mogą pozwolić na szybsze sfinalizowanie wymarzonych zakupów.

Czy można zmienić termin wypłaty emerytury?

Jak wyjaśniają specjaliści z Departamentu Świadczeń ZUS, termin wypłaty emerytury jest przypisywany przy przyznawaniu świadczenia, ale w wyjątkowych, uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość jego zmiany. Jak wynika z danych ZUS za 2024 rok, tylko około 3% wniosków o zmianę terminu jest składanych rocznie, głównie przez osoby z uzasadnionymi potrzebami finansowymi.

Szczegółowa procedura zmiany terminu:

Należy złożyć oficjalny wniosek do ZUS dostępny na stronie internetowej lub w placówce, zawierający szczegółowe uzasadnienie. Dołączyć dokumenty potwierdzające konieczność zmiany, takie jak: Umowa najmu mieszkania z określonym terminem płatności Harmonogram spłaty kredytu hipotecznego Potwierdzenie regularnych płatności za leki czy leczenie Czekać na decyzję ZUS – proces rozpatrywania trwa zwykle 14-30 dni, a zmiana nie jest automatyczna.

Według najnowszego raportu Rzecznika Praw Obywatelskich, w 2024 roku najczęstszym powodem akceptacji zmian były raty kredytów hipotecznych (42% przypadków) i opłaty za leczenie (28%).

Czternasta emerytura 2025 – szczegóły wypłaty we wrześniu

Choć w lipcu seniorzy nie otrzymają dodatkowego świadczenia, warto przypomnieć, że już niedługo emeryci otrzymają czternastą emeryturę. Zostanie ona wypłacona we wrześniu 2025 r., zgodnie z projektem rozporządzenia MRiPS z maja 2025 roku. Jak podaje Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej, pełna kwota to 1878,91 zł brutto, co odpowiada obecnej minimalnej emeryturze.

Kryteria przyznawania świadczenia:

Pełną kwotę otrzymają emeryci z podstawowym świadczeniem do 2900 zł brutto (około 4,2 mln osób)

otrzymają emeryci z podstawowym świadczeniem (około 4,2 mln osób) Przy wyższych emeryturach obowiązuje system złotówka za złotówkę - za każdego złotego powyżej progu świadczenie zmniejsza się o 1 zł

- za każdego złotego powyżej progu świadczenie zmniejsza się o 1 zł Minimalna wypłata to 50 zł brutto, co dotyczy osób z emeryturą powyżej 4728,91 zł

Według analizy Instytutu Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur, po odliczeniu podatku i składki zdrowotnej, "czternastka" netto wyniesie od około 45 zł do 1600 zł, w zależności od wysokości podstawowej emerytury. Szczegółowe wyliczenia znajdziecie w artykule: Ile zostanie tak naprawdę zostanie z 14. emerytury? Oto kwoty "na rękę" [TABELA]

Nowe terminy wypłat emerytur. Ilu seniorów dostanie pieniądze wcześniej?

Według najnowszych danych GUS za I kwartał 2025 roku i raportu ZUS "Świadczenia emerytalno-rentowe w 2025 roku", emerytury w Polsce pobiera około 6,8 mln osób. Analiza rozkładu terminów wypłat wskazuje, że:

około 2,1 mln seniorów (przypisanych do 5., 6. i 20. dnia miesiąca) otrzyma świadczenia wcześniej

(przypisanych do 5., 6. i 20. dnia miesiąca) otrzyma świadczenia wcześniej Największa grupa to emeryci z terminem 20. dnia (około 800 tys.)

Przeciętne przesunięcie wyniesie 2-3 dni robocze.

Jak zaplanować budżet w lipcu? Eksperckie porady dla emerytów

Lipiec to czas wakacyjnych wyjazdów. Dotyczą one nie tylko osób pracujących, ale też seniorów, którzy coraz chętniej wybierają atrakcyjne kierunki wypadów. A te kosztują. Dlatego tak ważne jest mądre planowanie wydatków w okresie wakacyjnym. Oto kilka porad ekspertów, które pomogą lepiej zaplanować budżet w lipcu.

Dokładnie sprawdź datę swojej wypłaty – jeśli jesteś w grupie przesuniętych terminów (5.,6. lub 20. lipca), uwzględnij to w planowaniu większych wydatków. Według ekonomistów, warto wcześniej opłacić stałe rachunki. Rozważ oszczędności na wakacje – wcześniejsza wypłata pozwala lepiej rozłożyć wydatki urlopowe. Raport CBOS wskazuje, że 68% emerytów planuje wakacyjne wyjazdy w lipcu. Śledź komunikaty ZUS – w przypadku dodatkowych zmian (np. z powodu świąt) warto regularnie sprawdzać stronę internetową ZUS lub aplikację mojeZUS. Uwzględnij inflację – według danych NBP z czerwca 2025, ceny żywności są wyższe o 4,2% r/r, co warto wziąć pod uwagę przy planowaniu zakupów.

Lipcowe emerytury bez rewolucji, ale z ważnymi zmianami

W porównaniu z czerwcem, lipiec 2025 nie przynosi tak dużych zmian w harmonogramie wypłat, jednak dla ponad 2 milionów emerytów oznacza wcześniejsze otrzymanie środków. Jak podkreślają eksperci, warto dokładnie sprawdzić swój termin wypłaty i odpowiednio zaplanować domowy budżet, szczególnie w kontekście wakacyjnych wydatków i obecnej sytuacji ekonomicznej.