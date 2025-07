Abonament radiowo-telewizyjny to opłata, która w Polsce budzi wiele kontrowersji. Niezależnie od opinii, jest to jednak obowiązek prawny. Znajomość bieżących stawek i zasad jest kluczowa dla każdego gospodarstwa domowego.

Abonament RTV 2026. Nowe rozporządzenie KRRiT

Z dniem 19 lipca 2025 roku w życie weszło rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji w sprawie wysokości opłat abonamentowych za używanie odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych oraz zniżek za ich uiszczanie z góry za okres dłuższy niż jeden miesiąc w 2026 r. (Dz.U. z 2025 r. poz. 885). To oficjalny akt prawny, który reguluje wszystkie kwestie związane z opłatami RTV na nadchodzący rok.

Rozporządzenie to jest kluczowe, ponieważ co roku KRRiT ogłasza nowe stawki. Jego wejście w życie oznacza, że ustalone kwoty są już wiążące i będą obowiązywały przez cały 2026 rok. To istotna informacja dla wszystkich, którzy planują swoje finanse.

Ile zapłacisz za abonament RTV w 2026 roku? Konkretne stawki

Zgodnie z nowym rozporządzeniem, stawki abonamentu RTV na rok 2026 kształtują się następująco:

• za używanie odbiornika radiofonicznego - miesięczna opłata wyniesie 8,70 zł,

• za używanie odbiornika telewizyjnego (lub radiofonicznego i telewizyjnego) - miesięczna opłata wyniesie 27,30 zł,

W skali roku oznacza to, że za sam odbiornik radiowy zapłacimy 104,40 zł, natomiast za telewizor (lub zestaw radio + TV) – 327,60 zł.

Ważne Wysokość opłat na 2026 rok została zatem utrzymana na dotychczasowym poziomie, co może być pewną ulgą dla wielu gospodarstw domowych w obliczu ogólnych podwyżek cen.

Kto musi płacić abonament RTV? Obowiązek rejestracji

Obowiązek uiszczania opłat abonamentowych RTV wynika z ustawy o opłatach abonamentowych. Dotyczy on każdego, kto posiada zarejestrowany odbiornik radiofoniczny lub telewizyjny.

Rejestracja odbiornika. Obowiązek zapłaty abonamentu powstaje z pierwszym dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano rejestracji odbiornika.

Jedno gospodarstwo domowe. Opłatę abonamentową uiszcza się niezależnie od liczby posiadanych odbiorników w tym samym gospodarstwie domowym. Ważne jest, że płaci się za posiadanie odbiornika, a nie za korzystanie z programów.

Warto pamiętać, że posiadanie komputera, tabletu czy smartfona nie pociąga za sobą obowiązku rejestracji i opłacania abonamentu RTV, nawet jeśli za ich pośrednictwem oglądamy programy telewizyjne czy słuchamy radia. Obowiązek dotyczy wyłącznie odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych w rozumieniu ustawy.

Konsekwencje niezapłacenia abonamentu RTV

Niezapłacenie abonamentu RTV może mieć poważne konsekwencje finansowe, a organem, który zajmuje się jego egzekucją, jest urząd skarbowy.

• Zaległości i odsetki. Za każdy miesiąc zaległości naliczane są odsetki za zwłokę.

• Kary finansowe. Za używanie niezarejestrowanego odbiornika grozi kara pieniężna w wysokości 30-krotności miesięcznej opłaty abonamentowej.

• Egzekucja przez urząd skarbowy. US, działając jako organ egzekucyjny Poczty Polskiej (która jest odpowiedzialna za pobór abonamentu), ma prawo do:

o zajęcia wynagrodzenia za pracę,

o zajęcia emerytury lub renty,

o zajęcia rachunku bankowego,

o zajęcia zwrotu nadpłaty podatku.

Płać abonament RTV 2026 i śpij spokojnie

Nowe rozporządzenie KRRiT jasno określa stawki abonamentu RTV na 2026 rok, które pozostają na tym samym poziomie. Pamiętaj o obowiązku rejestracji odbiornika i regularnym opłacaniu składek, aby uniknąć nieprzyjemnych konsekwencji, takich jak zaległości, kary i egzekucja przez ZUS. Bądź świadomy swoich obowiązków, a twój domowy budżet będzie bezpieczny!