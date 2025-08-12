Gen. Polko: Te rozmowy do niczego nie doprowadzą

Gen. Roman Polko w Studiu PAP był pytany o obecną sytuację Ukrainy, przed spodziewanym w piątek spotkaniem prezydenta USA z rosyjskiego przywódcy.

Reklama

- Te rozmowy w mojej ocenie do niczego nie doprowadzą, bo niestety, ale prezydent Trump zaprzestał czegoś, co rozwijało się w dobrym kierunku: ta długa wojna, zimna wojna de facto, ten długi marsz, który głosił na Zamku Królewskim prezydent (Joe) Biden. Należało to kontynuować. Prezydent Trump de facto wyjął Putina z izolacji i prowadzi z nim jakieś rozmowy, negocjacje, tak jakby wierzył w to, że Putin będzie przestrzegał jakichkolwiek podpisanych umów - powiedział gen. Roman Polko.

Długi marsz ogłoszony przez Joe Bidena

Biden w marcu 2022 roku podczas wystąpienia na dziedzińcu Zamku Królewskiego w Warszawie zapewniał o solidarności Amerykanów z Ukraińcami i wskazywał, że walka Ukrainy to część większej walki o podstawowe zasady demokracji - W tej bitwie, która trwa teraz, musimy mieć jasność, bo tej bitwy nie wygramy w ciągu dni czy miesięcy. Musimy przygotować na długą walkę - mówił ówczesny prezydent USA.

Za umowami "musi stać siła"

Polko podkreślił, że za wszystkimi umowami i uzgodnieniami z Rosją „musi stać siła”, bo w przeciwnym razie „to będą kolejne porozumienia mińskie, takie, które w istocie doprowadziły do pełnoskalowej agresji po 2014 roku”. Zaznaczył, że „dla bezpieczeństwa Rzeczpospolitej kluczowe jest to, żeby Ukraina była buforem, który oddziela nas od Rosji”.

Wizyta Karola Nawrockiego w Waszyngtonie

Gen. Polko był też pytany o doniesienia, że prezydent Karol Nawrocki będzie chciał przekonać prezydenta USA do zwiększenia obecności wojsk amerykańskich w Polsce. Ekspert wskazał, że kluczowe jest, by relacje były jak najlepsze. Trump zaprosił polskiego prezydenta do Białego Domu na spotkanie 3 września.

- Mam nadzieję, że tutaj zarówno prezydent, minister spraw zagranicznych, premier, minister obrony narodowej, siądą razem i uzgodnią strategię, jak przekonać Stany Zjednoczone do przyjęcia naszego punktu widzenia na to, co się dzieje na północno-wschodniej flance NATO - powiedział Polko.

Podkreślił, że „nie można doprowadzić do takiej sytuacji, że prezydent Trump odniesie wrażenie, że w Polsce są różne ośrodki i każdy mówi innym głosem”.

Rola Biura Bezpieczeństwa Narodowego

Gen. Polko - były dowódca GROM i były zastępca szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego oraz p.o. szef BBN - wymienił m.in. Biuro Bezpieczeństwa Narodowego jako przykład platformy do spotkań osób „które mają różne punkty spojrzenia na bezpieczeństwo państwa”.

- Myślę, że nadal Biuro Bezpieczeństwa Narodowego powinno być taką platformą. Chociaż profesorowi (Sławomirowi) Cenckiewiczowi trudno będzie przekonać do siebie ludzi, których zraził swoimi dość mocnymi opiniami, które z integrowaniem wokół jednego celu, wspólnej misji, nie miały wiele wspólnego - ocenił generał Polko.

Rozmawiał Michał Torz