Zmiany zapowiedziane przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej dotyczą tysięcy osób, które przez lata pobierały zaniżone świadczenia emerytalne. Dotyczy to zwłaszcza osób, które przeszły na emeryturę w czerwcu w latach 2009–2019 oraz tych, które zdecydowały się wcześniej na emeryturę częściową. Reforma ma wejść w życie 1 lipca 2025 r., ale wiele zależy od szczegółów procedury oraz dalszych prac legislacyjnych. W artykule wyjaśniamy, kto dokładnie skorzysta, kto może stracić oraz jakie są rekomendacje dla seniorów.

Emerytury czerwcowe - na czym polega problem?

Tzw. "emerytury czerwcowe" dotyczą świadczeń przyznawanych osobom, które przechodziły na emeryturę właśnie w czerwcu – w latach 2009–2019. Z powodu szczególnych przepisów dotyczących waloryzacji, osoby te otrzymywały niższe świadczenia niż ci, którzy przeszli na emeryturę w maju lub lipcu. Główna różnica polegała na tym, że w czerwcu nie obowiązywała tzw. waloryzacja kwartalna składek, a jedynie roczna, co przekładało się na realne straty finansowe.

Trybunał Konstytucyjny już wcześniej uznał te przepisy za niesprawiedliwe, jednak problem dotąd nie został kompleksowo rozwiązany dla emerytów z lat 2009–2019. Nowa ustawa ma to zmienić – przynajmniej częściowo.

Kto skorzysta na przeliczeniu emerytur czerwcowych?

Zgodnie z projektem przygotowanym przez MRPiPS, na korzystne przeliczenie emerytur mogą liczyć:

osoby, które przeszły na emeryturę w czerwcu w latach 2009–2019 ,

, osoby otrzymujące świadczenie wyliczone z zastosowaniem jedynie rocznej waloryzacji ,

, świadczeniobiorcy, których emerytury nie zostały wcześniej ponownie przeliczone.

ZUS przeliczy emerytury automatycznie – z urzędu – bez konieczności składania wniosków. Nowa wysokość świadczeń będzie obowiązywać od 1 lipca 2025 r., a wyrównania za okres od lipca 2025 do marca 2026 zostaną wypłacone jednorazowo w 2026 r. Szacuje się, że emerytury mogą wzrosnąć średnio o 300–500 zł miesięcznie.

Emerytury częściowe i kontrowersyjny brak waloryzacji

Kolejna grupa objęta przeliczeniem to osoby, które skorzystały z tzw. emerytury częściowej przed 6 czerwca 2012 r. i przeszły na emeryturę powszechną po 31 grudnia 2012 r. Chodzi przede wszystkim o:

kobiety urodzone w latach 1954–1959,

mężczyzn urodzonych w latach 1949–1952 oraz w 1954 r.

Nowe przepisy znoszą dotychczasowe pomniejszanie emerytur powszechnych o sumę pobranych świadczeń częściowych. Problemem jest jednak brak waloryzacji kapitału za okres pomiędzy pobieraniem emerytury częściowej a osiągnięciem wieku emerytalnego. To oznacza poważne straty – nawet do 20 tys. zł rocznie – w zależności od zgromadzonego kapitału i długości okresu zatrudnienia.

Emerytury czerwcowe. Brak wyrównań za lata zaniżonych świadczeń

Choć nowe przepisy przewidują wyrównania, obejmują one jedynie okres od 1 lipca 2025 r. do momentu przeliczenia świadczeń – maksymalnie do 1 marca 2026 r. Ministerstwo Rodziny argumentuje, że wypłata zaległości za poprzednie lata byłaby zbyt kosztowna i trudna do uzasadnienia prawnie. To budzi sprzeciw wielu środowisk emerytalnych i ekspertów, którzy wskazują, że równość wobec prawa powinna obejmować również osoby pokrzywdzone w przeszłości.

Jak ZUS przeliczy emerytury od 1 lipca 2025?

Zgodnie z projektem ustawy:

ZUS przeliczy świadczenia automatycznie , bez konieczności składania wniosku,

przeliczy świadczenia , bez konieczności składania wniosku, osoby prowadzące postępowania sądowe lub administracyjne będą musiały poczekać do ich zakończenia,

po zakończeniu takich spraw ZUS niezwłocznie podejmie przeliczenie na nowych zasadach,

decyzja o nowej wysokości świadczenia zostanie przesłana pocztą.

Seniorzy powinni jednak monitorować sytuację i mieć przygotowaną dokumentację potwierdzającą datę przejścia na emeryturę.

Ile można zyskać? Przykłady wyliczeń nowej emerytury

Eksperci szacują, że przeciętne podwyżki wyniosą od 300 do 500 zł miesięcznie. Przykładowo:

Emerytura w wysokości 2400 zł może wzrosnąć do 2700 zł brutto,

Świadczenie 3200 zł brutto może zostać przeliczone na ok. 3600 zł,

Wyrównania jednorazowe za kilka miesięcy mogą sięgnąć 3000–5000 zł.

Dokładne kwoty będą zależały od długości okresu składkowego, wysokości kapitału początkowego oraz zastosowanych przepisów waloryzacyjnych.

Czy to koniec batalii o sprawiedliwe emerytury?

Eksperci podkreślają, że obecny projekt ustawy, mimo że pozytywny, nie rozwiązuje wszystkich problemów. W Sejmie pojawiły się zapowiedzi interpelacji oraz poprawek, które mają przywrócić waloryzację i rozszerzyć okres wyrównań. Posłowie opozycji, w tym Koalicji Obywatelskiej i Trzeciej Drogi, zapowiedzieli konkretne działania legislacyjne. Pojawiły się też głosy o skierowaniu sprawy do Trybunału Konstytucyjnego.

Dodatkowo: Jak wyglądają przeciętne emerytury w Polsce?

Z danych ZUS wynika, że przeciętna emerytura w Polsce na koniec 2024 r. wynosiła 3658,10 zł brutto. Reforma dotyczyć będzie ok. 67 tys. osób – to stosunkowo niewielka grupa, ale dla nich nowe przepisy oznaczają znaczną poprawę sytuacji finansowej. To również sygnał, że system emerytalny może wymagać dalszych korekt – nie tylko dla tej konkretnej grupy.

Jak sprawdzić, czy przysługuje ci przeliczenie emerytury?

Aby sprawdzić, czy przysługuje Ci automatyczne przeliczenie emerytury, warto:

Zalogować się na swoje konto na PUE ZUS

Sprawdzić datę przyznania emerytury i jej podstawę,

Śledzić komunikaty ZUS i MRPiPS,

Skonsultować się z doradcą emerytalnym lub prawnikiem, jeśli sprawa jest bardziej złożona.

Nie warto czekać do ostatniej chwili – odpowiednie przygotowanie może ułatwić weryfikację decyzji ZUS i ewentualne działania odwoławcze.