Ministerstwo Zdrowia opublikowało nową listę refundacyjną, która zaczęła obowiązywać od 1 lipca 2025 r. Zobacz, które tanieją, za które zapłacisz więcej i jakie nowe wskazania pojawiły się na liście Ministerstwa Zdrowia.

Co się zmienia od 1 lipca 2025? Lista refundacyjna z nowymi lekami

Nowa lista leków refundowanych obejmuje ona zarówno nowe wskazania terapeutyczne, jak i zmiany cen dla pacjentów. Dopłaty wzrosną aż dla 578 leków, spadną dla 473 pozycji. To największa zmiana w refundacji od początku roku. Wiceminister Marek Kos zaznaczył, że lista obejmuje ponad 40 nowych wskazań – w tym dla dzieci z cukrzycą, osób z nowotworami oraz pacjentów ze schorzeniami rzadkimi i neurologicznymi.

Które leki potanieją, a które zdrożeją? Nowe ceny apteczne od lipca 2025

Od 1 lipca zmienia się wysokość dopłat pacjentów do wielu leków dostępnych w aptece. Najwięcej dopłacimy do preparatu Latuda (lurasidonum): nawet o 138,63 zł więcej w zależności od dawki. Wzrosną również ceny desmopresyny – np. za Minirin Melt 240 µg pacjenci zapłacą o 92 zł więcej. Pacjenci leczący się na zakrzepicę i migotanie przedsionków zapłacą więcej np. za Telexer 150 mg – o 27,08 zł oraz Xarelto 15 mg – o 13,34 zł.

Potanieje z kolei Acarizax – stosowany w alergii na kurz. Dopłata pacjenta spadnie o 24,04 zł. Jednak odpłatność nadal przekracza 170 zł. Dla wielu pacjentów kluczowa będzie konsultacja z lekarzem lub farmaceutą, by znaleźć tańszy zamiennik o tym samym działaniu.

Nowe refundacje w onkologii. Lista 18 terapii, które będą finansowane

Lista refundacyjna z 1 lipca 2025 r. przynosi istotne zmiany w leczeniu nowotworów. Ministerstwo Zdrowia zdecydowało się objąć refundacją aż 18 nowych cząsteczko-wskazań, z czego 7 dotyczy chorób rzadkich.

Wśród najważniejszych decyzji:

trastuzumab derukstekan dla pacjentek z hormonozależnym rakiem piersi z niską ekspresją HER2,

dla pacjentek z hormonozależnym rakiem piersi z niską ekspresją HER2, ripretynib – nowotwory przewodu pokarmowego,

– nowotwory przewodu pokarmowego, ozymertynib – rak płuca z mutacją EGFR,

– rak płuca z mutacją EGFR, erdafitynib – rak pęcherza moczowego,

– rak pęcherza moczowego, dazatynib – białaczka limfoblastyczna u dzieci.

To realna szansa na wydłużenie życia dla tysięcy pacjentów, którzy dotąd nie mieli dostępu do nowoczesnych terapii.

Refundacja lekówdla dzieci z cukrzycą typu 1 i liberalizacja zasad dla typu 2

Dzięki nowym przepisom, od 1 lipca 2025 r. refundowana będzie insulina Toujeo dla dzieci powyżej 6. roku życia. To ważne dla około 20 tys. młodych pacjentów w Polsce. Toujeo to insulina długo działająca, która zmniejsza ryzyko hipoglikemii.

Z kolei w cukrzycy typu 2 złagodzono kryteria refundacji empagliflozyny – teraz wystarczy stosowanie jednego leku i HbA1c ≥ 7% (dotychczas wymagano dwóch leków i HbA1c ≥ 7,5%). Empagliflozyna zostanie także objęta refundacją w leczeniu:

niewydolności serca z zachowaną frakcją wyrzutową,

przewlekłej choroby nerek.

Zgodnie z danymi GUS, na cukrzycę w Polsce choruje ponad 3,1 mln osób – większość z nich z typem 2.

Refundacja w chorobach rzadkich i neurologicznych

Lipcowa lista refundacyjna to także przełom w leczeniu chorób rzadkich i neurologicznych. Po raz pierwszy refundowany będzie omaveloksolon – dla pacjentów z ataksją Friedreicha. Dodatkowo finansowanie uzyskają m.in.:

maraliksybat (zespół Alagille’a),

lebrikizumab (AZS),

rytlecytynib (łysienie plackowate),

awakopan (ziarniniakowatość z zapaleniem naczyń),

ublituksymab i eptynezumab (stwardnienie rozsiane).

To ogromna ulga dla rodzin, które do tej pory musiały pokrywać koszty terapii w całości z własnej kieszeni.

Leki refundowane w leczeniu wstrząsu anafilaktycznego, narkolepsji i schizofrenii

Na nowej liście refundacyjnej znalazły się także leki dostępne w aptekach, stosowane w codziennym leczeniu:

epinefryna (EpiPen) – po raz pierwszy refundowana dla dzieci i dorosłych - w leczeniu zatrzymania krążenia czy ciężkich reakcjach alergicznych, w tym wstrząsie anafilaktycznym

(EpiPen) – po raz pierwszy refundowana dla dzieci i dorosłych - w leczeniu zatrzymania krążenia czy ciężkich reakcjach alergicznych, w tym wstrząsie anafilaktycznym modafinil – stosowany w narkolepsji,

– stosowany w narkolepsji, kariprazyna – stosowana w leczeniu schizofrenii,

– stosowana w leczeniu schizofrenii, bilastyna – lek przeciwhistaminowy dla alergików.

Te zmiany obniżają koszty leczenia dla dziesiątek tysięcy pacjentów i zwiększają dostępność skutecznych terapii.

Większy budżet, nowe przepisy. Kontekst systemowy zmian

Rząd zwiększył budżet na refundację leków do 21,6 mld zł – to najwyższy dotychczas poziom dofinansowania. Jednocześnie trwają prace nad nowelizacją ustawy refundacyjnej, która ma przyspieszyć włączanie leków do refundacji, zwiększyć transparentność kryteriów oraz poprawić współpracę z producentami. Projekt nowelizacji znajduje się w wykazie prac legislacyjnych Rady Ministrów.

Jak sprawdzić, czy lek jest refundowany? Narzędzia i źródła

Pełną listę leków refundowanych można sprawdzić na stronie Ministerstwa Zdrowia: https://www.gov.pl/web/zdrowie. Warto też skorzystać z pomocy farmaceuty lub lekarza, którzy mają dostęp do aktualnych obwieszczeń. Pacjenci mogą również skorzystać z internetowych porównywarek cenowych zintegrowanych z danymi MZ.