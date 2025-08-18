Niewiele osób wie, że te usługi na NFZ są DARMOWE. Nie trzeba wydawać setek złotych! Oto lista usług

Większość Polaków zdaje sobie sprawę, że oczekiwanie na niektóre wizyty finansowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia może być wyjątkowo długie. Faktem jest, że aby regularnie przeprowadzać wszystkie niezbędne badania i troszczyć się o zdrowie, często konieczne jest skorzystanie z usług lekarzy prywatnych. Jednak nie da się ukryć, że tego typu wizyty mogą znacząco wpływać na stan portfela. W świetle tych niepokojących faktów, szczególnie pocieszająca jest informacja, że istnieje usługa, która nie wymaga opłat, a jednocześnie dostarcza różnorodne korzyści dla wielu grup pacjentów.

Reklama

Darmowe usługi na NFZ - dla kogo? Kto może skorzystać??

Osoby z otyłością, cukrzycą, nadciśnieniem, Hashimoto, zespołem policystycznych jajników (PCOS), osteoporozą, dną moczanową, kamicą żółciową, depresją, zaparciami, nadciśnieniem, a także seniorzy i osoby zdrowe, które pragną poprawić swoje nawyki żywieniowe, mogą skorzystać z darmowych usług NFZ.

Darmowe usługi na NFZ

Usługa NFZ obejmuje różne opcje. W ramach Centrum Dietetycznego Online istnieje możliwość skorzystania z bezpłatnych konsultacji z dietetykiem, psychodietetykiem lub specjalistą ds. aktywności fizycznej. Spotkania odbywają się online, w dogodnym dla nas terminie, podczas których otrzymujemy wskazówki dotyczące odchudzania i poprawy samopoczucia. Co istotne, ilość takich wizyt nie jest ograniczona. Warto dodać, że podobna wizyta w prywatnym gabinecie może kosztować nawet 250 złotych.

Centrum Dietetyczne Online

Centrum Dietetyczne Online to platforma internetowa, internetowa poradnia dietetyczna, która powstała w 2017 roku w ramach projektu Narodowego Centrum Edukacji Żywieniowej. Oferuje bezpłatne konsultacje dietetyczne, psychodietetyczne oraz specjalistów ds. aktywności fizycznej. Jest prowadzona przez Narodowe Centrum Edukacji Żywieniowej w Instytucie Żywności i Żywienia, a jej działalność jest pod patronatem Ministerstwa Zdrowia. W ramach bezpłatnych konsultacji online specjaliści przeprowadzają pełny wywiad żywieniowo-zdrowotny, a następnie wspólnie z pacjentami ustalają cel i kierunek działania, który należy obrać, aby poprawić stan zdrowia. W ramach konsultacji organizowane są także spotkania kontrolne, które służą nie tylko do monitorowania postępów, ale także w razie potrzeby pozwalają na modyfikację działań. Z takich konsultacji mogą skorzystać indywidualnie osoby pełnoletnie, ale także całe rodziny. W przypadku konsultacji rodzinnych opieką dietetyka objęte są także dzieci. Można skorzystać zarówno z pomocy długofalowej, jak i jednorazowego spotkania.

Na czym polega usługa Centrum Dietetycznego Online?

Konsultacje w ramach Centrum Dietetycznego Online odbywają się całkowicie online, bez konieczności wychodzenia z domu. Mogą z nich korzystać osoby dorosłe oraz całe rodziny. Konsultacje są prowadzone przez wykwalifikowanych dietetyków, psychodietetyków i specjalistów ds. aktywności fizycznej. Celem jest pomoc w prawidłowym odżywianiu, zwiększanie świadomości żywieniowej, wsparcie w chorobach dietozależnych, a także obalanie mitów żywieniowych. Usługa jest dostępna przez około 12 godzin dziennie, 6 dni w tygodniu. Aby skorzystać, należy zarejestrować się na platformie, wypełnić ankietę indywidualizującą poradę oraz wybrać dogodny termin konsultacji. Konsultacje przebiegają w formie rozmowy online (wideo).

Centrum Dietetyczne Online jest szczególnie polecane dla osób, które ze względu na pracę, rodzinę lub miejsce zamieszkania mają utrudniony dostęp do tradycyjnych poradni dietetycznych. Przykładowo, osoby z nietypowymi dietami lub chorobami mogą otrzymać dostosowane do swoich potrzeb zalecenia.

Jak zapisać się na darmową konsultację na NFZ?

Aby to zrobić, wystarczy zarejestrować się na stronie cdo.pzh.gov.pl, a następnie wypełnić krótkie ankiety na temat swojego stanu zdrowia, sposobu żywienia i aktywności fizycznej. Kolejne kroki to wybór dogodnej daty i umówienie wizyty ze specjalistą.

Co jeszcze jest za darmo na NFZ?

Istnieje możliwość skorzystania z darmowych diet na NFZ. Oprócz tego możemy skorzystać z bezpłatnych e-booków z przepisami. A jest ich sporo. Są m.in. e-booki z przepisami na różne pory roku czy "Przepisy dla dzieci - wspólne zdrowe gotowanie", "Żywienie w chorobie stłuszczeniowej wątroby" czy "Żywienie w zespole jelita nadwrażliwego ibs - wyjaśnienia, porady przepisy".

Do tego dochodzą także:

darmowe filmy z przepisami krok po kroku - NFZ wypuścił serię wideo ze zdrowymi przepisami. Podaje pomysły na śniadania, obiady i kolacje.

- NFZ wypuścił serię wideo ze zdrowymi przepisami. Podaje pomysły na śniadania, obiady i kolacje. rzetelne porady i zdrowe nawyki, które dotyczą między innymi tego kiedy i jak można wykluczać produkty, jak zadbać o odpowiednią dietę przy trądziku czy jak nauczyć dziecko jeść różnorodnie.

Inne darmowe usługi na NFZ w 2025 roku

W 2025 roku na Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ) można korzystać z wielu darmowych usług medycznych, w tym między innymi:

Usługi stomatologiczne refundowane przez NFZ obejmują:

Badania i leczenie próchnicy.

Usuwanie kamienia nazębnego raz na rok.

Ekstrakcje zębów.

Leczenie chorób przyzębia.

Protezy zębowe dla osób z bezzębiem lub utratą wielu zębów.

Leczenie kanałowe wybranych zębów.

Zabiegi chirurgiczne w obrębie jamy ustnej.

Nowe zabiegi, takie jak lakierowanie zębów u dzieci, profilaktyka ortodontyczna i unieruchomienie zębów w urazach dzieci i młodzieży.

Program "Moje Zdrowie" to bezpłatny bilans zdrowia dla osób od 20. roku życia, który obejmuje m.in. badania krwi (morfologia, glukoza, lipidogram, TSH), ocenę stylu życia, chorób serca, nowotworów, zdrowia psychicznego i szczepień profilaktycznych. Osoby między 20 a 49 rokiem życia mogą korzystać z badań raz na 5 lat, a osoby powyżej 50 lat raz na 3 lata. Profilaktyka i darmowe badania przesiewowe na NFZ, takie jak kolonoskopia dla osób między 35 a 65 rokiem życia, bez konieczności skierowania, pod warunkiem spełnienia określonych kryteriów zdrowotnych.

Aby skorzystać z tych świadczeń, należy być ubezpieczonym w NFZ i udać się do placówek, które mają podpisaną umowę z NFZ. Wszystkie te usługi są dostępne dla ubezpieczonych pacjentów bez dodatkowych opłat w roku 2025, zgodnie z aktualnymi wytycznymi NFZ i Ministerstwa Zdrowia dotyczącymi opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych. Szczegółowe informacje o świadczeniach stomatologicznych oraz programach profilaktycznych można znaleźć na oficjalnych stronach NFZ, oraz Ministerstwa Zdrowia.