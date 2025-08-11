W piątek kurs Ethereum (ETH ) wzrósł o prawie 3,5 proc. przekraczając poziom 4045 dolarów. To najwyższa cena jaką kryprowaluta osiągnęła od 8 miesięcy, po oszałamiającym rajdzie obserwowanym od kwietnia. Ethereum napędzany rekordowym napływem środków do ETF-ów i akumulacją skarbu państwa, w ciągu czterech miesięcy podrożało o 190 proc.

Ustawa GENIUS

Stany Zjednoczone niedawno uchwaliły ustawę GENIUS. Projekt ustawy ustanawiający pierwsze federalne ramy dla stablecoinów i wymagający pełnego poparcia w postaci wiarygodnych aktywów - stabilne kursowo tokeny muszą mieć oparcie w dolarach amerykańskich lub obligacjach USA.

Wprowadzenie tej ustawy generuje nowy rynek popytu na obligacje, co jest bardzo korzystny dla Waszyngtonu. Nowa ustawa jest szczególnie ważne dla blockchainów, które są „domami” dla stablecoinów, w których liderem jest Ethereum, ponieważ jest dobrze przygotowane, aby wykorzystać tę zmianę. Ethereum przetwarza już ponad połowę całego wolumenu stablecoinów, jest liderem pod względem wartości DeFi i dominuje na platformach tokenizacyjnych, umacniając swoją pozycję w infrastrukturze.

W tym roku do notowanych na giełdzie w USA funduszy ETF typu spot napłynęło ponad 6,7 miliarda dolarów, podczas gdy strategiczne firmy zajmujące się „skarbem aktywów cyfrowych” zgromadziły ponad 12 miliardów dolarów w swoich aktywach ETH.

Powrót Ethereum jest imponujący, ale jeszcze niepełny

Prezydenta Donalda Trumpa sprzyja kryptowalutom, dlatego od jego reelekcji i powrotu do Białego Domu kryptowaluty gwałtowanie zyskiwały na wartości. Bitcoin osiągnął historyczne maksima, a Ethereum cieszyło się doskonałymi chwilami na fali wznoszącej. Jednak w porównaniu do Bitcoina Ethereum pozostawało w tyle. Wskaźnik Ethereum do Bitcoina spadł do najniższego poziomu od marca 2021 roku, co podkreśla względne słabsze wyniki Ethereum w porównaniu z silnym odbiciem Bitcoina.

Teraz to się może zmienić, co jest oczywiste. Fundusze ETF i firmy skarbowe coraz częściej traktują Ethereum nie tylko jako kryptowalutę, ale także infrastrukturę, przygotowując się do odegrania kluczowej roli w tokenizacji i finansach. Jednak dopóki Ethereum nie zacznie odrabiać strat do BTC, narracja pozostaje aktualna. Powrót Ethereum jest imponujący — ale jeszcze niepełny.

