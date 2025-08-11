Ilu rosyjskich żołnierzy jest już na Białorusi?

W poniedziałek o manewrach Zapad-2025 mówił Andrij Demczenko, rzecznik Państwowej Służby Granicznej Ukrainy.

– Kilkuset rosyjskich żołnierzy z kilkudziesięcioma sztukami sprzętuprzybyło już na terytorium Białorusi. Jednocześnie Mińsk wysłał pewne swoje siły do Rosji, gdzie również znajdują się poligony, na których mają odbyć się te ćwiczenia – relacjonował Demczenko, cytowany przez agencję Ukrinform.

Dodał, że służby wciąż monitorują ruch rosyjskich jednostek wojskowych, aby ustalić, jaka będzie liczebność sił, biorących udział w manewrach. Zaznaczył, że w czasie manewrów może dojść do prowokacji lub ataku na północną granicę Ukrainy.

Które jednostki wezmą udział w manewrach Zapad-2025?

Z kolei serwis śledczy InformNapalm, powiązany ze służbami ukraińskimi, ustalił wstępną listę jednostek rosyjskiej armii, które wezmą udział w manewrach Zapad-2025. Według niego będą to:

252. Gwardyjski Pułk Zmotoryzowany - stałe miejsce dyslokacji: miasto Boguczar (obwód woroneski). Wchodzi w skład 3. Dywizji Zmotoryzowanej. Pułk utworzono w 2016 roku. Od 2022 roku bierze udział w inwazji Rosji na Ukrainę w ramach zgrupowania "Zachód". Od 2023 roku walczy na łymańskim kierunku frontu;

stałe miejsce dyslokacji: miasto Boguczar (obwód woroneski). Wchodzi w skład 3. Dywizji Zmotoryzowanej. Pułk utworzono w 2016 roku. Od 2022 roku bierze udział w inwazji Rosji na Ukrainę w ramach zgrupowania "Zachód". Od 2023 roku walczy na łymańskim kierunku frontu; 488. Gwardyjski Pułk Zmotoryzowany Symferopolski - stacjonuje w mieście Klińcach (obwód briański). Wchodzi w skład 144. Gwardyjskiej Dywizji Zmotoryzowanej. W latach 1992–2016 34. Dywizja stacjonowała w Jekaterynburgu (Centralny Okręg Wojskowy). W 2009 roku została przeformowana w 28. Brygadę. W 2014 roku pododdziały 28. Brygady (później przekształconej w 144. Pułk) brały udział w wojnie w Donbasie, działając w rejonie Kadyjewki (wówczas Stachanowa). Od 2022 roku pułk walczy w Ukrainie w ramach zgrupowania "Zachód". Od 2023 roku działa na kierunku łymańskim (rejon miejscowości Terny). Brał też udział w walkach w obwodzie kurskim;

stacjonuje w mieście Klińcach (obwód briański). Wchodzi w skład 144. Gwardyjskiej Dywizji Zmotoryzowanej. W latach 1992–2016 34. Dywizja stacjonowała w Jekaterynburgu (Centralny Okręg Wojskowy). W 2009 roku została przeformowana w 28. Brygadę. W 2014 roku pododdziały 28. Brygady (później przekształconej w 144. Pułk) brały udział w wojnie w Donbasie, działając w rejonie Kadyjewki (wówczas Stachanowa). Od 2022 roku pułk walczy w Ukrainie w ramach zgrupowania "Zachód". Od 2023 roku działa na kierunku łymańskim (rejon miejscowości Terny). Brał też udział w walkach w obwodzie kurskim; 15. Gwardyjski Pułk Zmotoryzowany Szawliński - wchodzi w skład 2. Gwardyjskiej Dywizji Zmotoryzowanej Moskiewskiego Okręgu Wojskowego. Bazuje w Kalinińcu (obwód moskiewski). Od 2022 roku uczestniczy w inwazji na Ukrainę w ramach zgrupowania "Zachód". Od 2023 roku działa na kierunku kupiańskim (wschodni obwód charkowski);

wchodzi w skład 2. Gwardyjskiej Dywizji Zmotoryzowanej Moskiewskiego Okręgu Wojskowego. Bazuje w Kalinińcu (obwód moskiewski). Od 2022 roku uczestniczy w inwazji na Ukrainę w ramach zgrupowania "Zachód". Od 2023 roku działa na kierunku kupiańskim (wschodni obwód charkowski); 423. Gwardyjski Pułk Zmotoryzowany Jampolski - nr jednostki wojskowej 91701. Wchodzi w skład 4. Gwardyjskiej Kantemirowskiej Dywizji Pancernej. Od 2022 roku bierze udział w walkach w Ukrainie w ramach zgrupowania "Zachód". Od 2023 roku działa na kierunku łymańskim.

Podejrzana kumulacja manewrów na Białorusi. Generał ostrzega

Manewry Zapad-2025 mają się odbyć na Białorusi w połowie września. Niemal równo z nimi będą tam miały miejsce co najmniej trzy inne ćwiczenia wojskowe Organizacji Układu o Bezpieczeństwie Zbiorowym (często określanej jako "rosyjskie NATO”).

Ukraińcy obawiają się, że może to być "przykrywka" do koncentracji wojsk przed uderzeniem na ich północną granicę. Przestrzega przed tym m.in. były szef Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych Ukrainy gen. Ihor Romanenko. Zwrócił uwagę, że obecnie Białoruś proceduje w parlamencie projekt nowych przepisów o stanie wojennym

Zawarto w nim aktualizację listy zagrożeń militarnych, które mogą stanowić podstawę do wprowadzenia stanu wojennego. Wśród nich wymienia się zbrojną agresję przeciwko Państwu Związkowemu, czyli zarówno przeciwko Białorusi, jak i Rosji. W praktyce oznacza to, że nawet uderzenia dronów-kamikadze Kijowa na cele wojskowe na terytorium Rosji mogą zostać uznane za podstawę do ogłoszenia stanu wojennego na Białorusi.

– Wprowadzenie stanu wojennego może być wstępem do przygotowania białoruskiego społeczeństwa na poważne zagrożenia. Jedna sprawa to wspólne ćwiczenia z Rosją we wrześniu (Zapad-2025 – red.), a druga to wykorzystanie tych manewrów do ataku na północną Ukrainę i otwarcie kolejnego frontu – mówił wojskowy w ukraińskiej telewizji Espreso.