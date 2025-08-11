Zagęszczenie lotów między Libią a Białorusią

Według ustaleń brytyjskiego dziennika "The Telegraph" w ostatnich miesiącach gwałtownie wzrosła liczba połączeń lotniczych między Bengazi we wschodniej Libii a Mińskiem, stolicą Białorusi. Dane z otwartych źródeł informacji wskazują, że w maju odbyły się dwa takie rejsy, w czerwcu pięć, a w lipcu cztery. Loty realizuje białoruski narodowy przewoźnik, Belavia Airlines.

– Monitorujemy ostatnie loty na trasie Mińsk–Bengazi. Częstotliwość i charakter tych połączeń, szczególnie w krótkim czasie, budzą pytania o potencjalną koordynację lub ułatwianie nielegalnych przepływów migracyjnych – przekazał dziennikowi anonimowy urzędnik Komisji Europejskiej.

Przypomina się kryzys na granicy polsko-białoruskiej z 2021 r.

Sytuacja przypomina kryzys z jesieni 2021 r., gdy dziesiątki tysięcy migrantów pojawiły się na granicach Białorusi z Polską, Litwą i Łotwą. Wówczas reżim Alaksandra Łukaszenki wabił migrantów z Bliskiego Wschodu i Afryki. Następnie kierowano ich do obozowisk przy granicy, gdzie białoruscy funkcjonariusze instruowali, jak niepostrzeżenie ją przekroczyć.

Analitycy przypominają, że była to operacja koordynowana z Putinem, mająca odwrócić uwagę od gromadzenia rosyjskich wojsk przed inwazją na Ukrainę w lutym 2022 r.

Bliskie więzi gen. Haftara z Rosją

Gen. Haftar, kontrolujący większość wschodniej Libii, dysponuje siecią przemytników ludzi w Afryce Północnej i utrzymuje bliskie relacje z Moskwą. Na defiladzie jego Libijskich Arabskich Sił Zbrojnych w ubiegłym miesiącu zaprezentowano setki rosyjskich pojazdów opancerzonych i systemów obrony powietrznej.

– Istnieje realne ryzyko, że Rosja użyje migrantów jako "broni" przeciwko Europie. Zresztą ten proceder ten wciąż trwa, a obawiamy się, że Kreml planuje go nasilić z pomocą libijskiego generała – ostrzegł w rozmowie z Politico unijny komisarz ds. migracji Magnus Brunner.

W ubiegłym miesiącu delegacja wysokich rangą urzędników UE przybyła do Bengazi. Zostali jednak uznani za personae non gratae i odesłani tuż po wylądowaniu.

Frontex: może nas czekać powtórka kryzysu migracyjnego z 2021 r.

Liderka białoruskiej opozycji Swiatłana Cichanouska mówi wprost o politycznej kalkulacji. – Migranci są dla reżimu narzędziem nacisku na granice UE. To biznes Łukaszenki i sposób wywierania presji za zdecydowane poparcie Europy dla demokracji – skomentowała w rozmowie z "The Telegraph".

Według Frontexu Białoruś pozostaje jednym z głównych wyzwań w walce z nielegalną migracją do Unii. Eksperci ostrzegają, że sojusz Putina, Haftara i Łukaszenki może oznaczać powtórkę kryzysu sprzed czterech lat.