W wykazie prac legislacyjnych rządu opublikowano projekt zmian

Jak wynika z projektu rozporządzenia opublikowanego w wykazie prac legislacyjnych rządu (nr RD209), kwoty maksymalnego poziomu wynagrodzenia zasadniczego oraz maksymalnego poziomu dodatku funkcyjnego pracowników samorządowych zatrudnionych na podstawie wyboru oraz powołania, wzrosną. Kwota bazowa dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe to na podstawie ustawy budżetowej na 2025 rok 1878,89 zł. Wzrosła ona o 5 proc., a w konsekwencji wzrósł również limit maksymalnego wynagrodzenia dla osób zatrudnionych na podstawie wyboru i osiągnął on kwotę 21.043,57 zł. To dlatego przygotowano projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych.

Reklama

Reklama

Podwyżka minimalnego wynagrodzenia o 5 proc.

Projekt ten przewiduje podwyższenie kwot maksymalnego poziomu wynagrodzenia zasadniczego oraz maksymalnego poziomu dodatku funkcyjnego pracowników samorządowych zatrudnionych na podstawie wyboru określonych w załączniku nr 1 do rozporządzenia, w wynikające z niego kwoty zostały ustalone w taki sposób, aby łącznie z dodatkiem specjalnym nie przekroczyły wysokości 21.043,57 zł, czyli 11,2-krotności wspomnianej już kwoty bazowej określonej w ustawie budżetowej.

Dodatkowo w ramach wprowadzonych zmian zostanie wyodrębniona nowa podgrupa stanowisk w ramach stanowiska marszałka województwa – marszałka województwa w województwie powyżej 3 mln mieszkańców, a także zostaną uporządkowane pozostałe stanowiska określone w załącznikach nr 1 i 2 do rozporządzenia.

Wzrośnie również kwota maksymalnego poziomu wynagrodzenia zasadniczego pracowników samorządowych zatrudnionych na podstawie powołania oraz maksymalny poziom dodatku funkcyjnego, który one otrzymują.

W projekcie zaproponowano, aby podwyższone kwoty miały zastosowanie do wynagrodzeń i dodatków należnych od dnia 1 lipca 2025 r.

Potrzebna była odrębna regulacja

Temat podwyżek dla pracowników samorządowych pojawiał się od lutego tego roku. Początkowo planowano, że wynagrodzenia przysługującej osobom powołanym na podstawie wyboru i mianowania zostaną podwyższone w ramach nowelizacji dotyczącej wynagrodzeń pracowników samorządowych, która przewidywała również wypłatę wyrównania za okres od 1 marca 2025 roku. Tak się jednak nie stało, a kwestia ta nie została uregulowana w rozporządzeniu Rady Ministrów z 30 maja 2025 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych, które weszło w życie 14 czerwca 2025 r. Konieczne stało się więc odrębne uregulowanie sytuacji tych pracowników.

Przypomnijmy, że kwoty minimalnego wynagrodzenia pracowników samorządowych zatrudnionych na podstawie umowy o pracę wyniosły od 5 do 16,65 proc., w zależności od kategorii zaszeregowania. Wynagrodzenie określone w I kategorii osiągnęło poziom 4666 złotych (wzrost o 16,65 proc.), czyli jest obecnie równe wysokości obowiązującego od 1 stycznia 2025 roku minimalnego wynagrodzenia za pracę, a wynagrodzenie określone w XX kategorii zaszeregowania osiągnęło poziom 6510 złotych (wzrost o 5 proc.).