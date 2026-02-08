Szybkie pociągi z Krakowa do Gdańska. Jak długo jadą?

5 godzin i 6 minut – to najkrótszy obecnie czas przejazdu pociągiem z Krakowa Głównego do Gdańska Głównego. Pendolino jeździły już nieco szybciej (4:50), ale przez obecne remonty czas podróży wydłużył się o kwadrans względem rekordowego wyniku.

W tym zestawieniu PKP Intercity wygrywa z konkurencją na torach. RegioJet jeździ na tej trasie nieco rzadziej (3 połączenia względem 7), a także nieco wolniej. Najszybszy przejazd żółtego pociągu to 5 godzin 22 minuty. Narodowy przewoźnik zyskał jednak nowego konkurenta.

Samoloty Kraków-Gdańsk. Nowa oferta LOT-u

Bezpośrednie loty między Krakowem a Gdańskiem zniknęły z oferty LOT-u jesienią 2022 roku. Niszę wypełnił Ryanair, który obecnie lata cztery razy w tygodniu (niedziela, poniedziałek, czwartek, piątek). Czas podróży wynosi 1:15 godz.

Od 29 maja Ryanair będzie miał konkurencję. Połączenie, na razie tylko na sezon letni, wznawia LOT. Przewoźnik również będzie latał w niedziele, poniedziałki, czwartki i piątki. Z Krakowa samoloty będą startować zawsze o godz. 15, natomiast z Gdańska o godz. 12:45. Czas podróży również wyniesie 1 godzinę i 15 minut. LOT do obsługi trasy wyśle Boeingi 737 MAX 8.

- Połączenie Gdańsk–Kraków powraca do siatki połączeń PLL LOT wraz z rozwojem krajowej oferty rejsów. To propozycja dobrze dopasowana do okresu letniego, kiedy mobilność pasażerów wyraźnie rośnie. Trasa łączy dwa strategiczne porty lotnicze w Polsce, poza Lotniskiem Chopina, wzmacniając dostępność komunikacyjną kluczowych regionów kraju – mówi Robert Ludera, dyrektor Biura Siatki Połączeń PLL LOT.

Ryanair odpowiedział, zwiększając liczbę połączeń. Od kwietnia na wspomnianej trasie poleci sześć razy w tygodniu – poza sobotą. Samoloty z Krakowa polecą rano (środa, czwartek) oraz wieczorem (piątek, niedziela, wtorek).

Szybciej samolotem czy pociągiem? To nie takie oczywiste

Nominalny czas podróży samolotem jest cztery razy krótszy niż pociągiem. Należy jednak uwzględnić także inne kwestie:

czas dojazdu na lotnisko

oczekiwanie na samolot

przejazd do centrum.

Przewagą pociągu jest fakt, że dworce znajdują się w centrach miast. W Krakowie czas potrzebny na przejście do Barbakanu (początek Starego Miasta) to ok. 10 minut. W Gdańsku do Złotej Bramy (analogiczne miejsce) dojdziemy w kwadrans. Doliczając ten czas do podróży pociągiem, dodając także 5 minut oczekiwana na peronie, uzyskujemy łącznie 5 godzin i 36 minut.

Podróżując samolotem, musimy uwzględnić więcej przesiadek. Wybierając transport zbiorowy, spod Barbakanu powinniśmy przejść na Dworzec Główny, a następnie pojechać pociągiem Kolei Małopolskich (18 minut) na lotnisko. Na miejscu, zgodnie z wymaganiami linii, powinniśmy znaleźć się co najmniej 1,5 godz. przed odlotem, choć LOT czy szefostwo portu zalecają dwie godziny.

Po wylądowaniu czeka nas podróż z portu w Gdańsku do centrum. To nieco ponad pół godziny przejazdu autobusem (36 minut) oraz kolejne pięć potrzebne na przejście. Jak długo zajmie cała podróż? Zakładamy, że wszystkie przesiadki ułożyły się idealnie.

Dojście do dworca w Krakowie – 10 minut

Przejazd pociągiem na lotnisko – 18 minut

Czas przed odlotem – 90 minut (półtorej godziny)

Przelot – 75 minut

Przejście na autobus – 15 minut

Przejazd autobusem – 36 minut

Przejście pod Złotą Bramę – 5 minut.

Łączny czas potrzebny na podróż z centrum Krakowa do centrum Gdańska, wykorzystując samolot, wynosi 4 godziny i 9 minut. Wciąż jest to mniej niż podróż pociągiem, jednak różnica nie jest tak spektakularna.