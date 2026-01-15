W czwartek (15 stycznia) LOT uruchomił nową trasę z Warszawy (lotnisko Chopina) do hiszpańskiej Malagi – (WAW-AGP). Do końca lutego realizowane będą 3-4 rejsy w tygodniu, jednak później częstotliwość zwiększy się do 6 lotów. Samoloty dotrą do miasta w południowej Hiszpanii każdego dnia, poza wtorkiem.

Lot o numerze LO438 wystartuje z Lotniska Chopina o godz. 10:20 (w piątki 10:15).

W przeciwną stronę uruchomione zostaną rejsy LO440 o godz. 15:35.

Podróż z Warszawy do Malagi potrwa około czterech godzin.

LOT z lotami do Malagi. To konkurencja dla tanich linii?

- To kierunek bardzo lubiany przez Polaków, wpisujący się w strategię LOT-u, aby łączyć nie tylko kierunki biznesowe, ale również turystyczne. A wiadomo, że Costa del Sol dla wielu Polaków jest nie tylko miejscem wypoczynku, ale również drugim domem - mówił Krzysztof Moczulski, rzecznik LOT.

W jaki sposób LOT chce prześcignąć konkurencję, czyli WizzAira i Ryanaira, które też latają do Malagi? - Oferujemy dogodny rozkład, komfortowe, nowoczesne samoloty i niespotykany na bezpośrednich połączeniach standard biznesowy z pełną ofertą pokładową - przekonuje Robert Ludera, dyrektor biura siatki PLL LOT.

Obecnie za bilet LOT z Warszawy do Malagi zapłacimy co najmniej 499 zł. Dla porównania WizzAir oferuje przeloty od 219 zł, a Ryanair od 139 zł. Wszystkie linie startują z lotniska Chopina.

Nowe połączenia LOT. Co planuje przewoźnik?

- W zeszłym roku zainaugurowaliśmy dziewięć nowych połączeń. W tym roku jestem przekonany, że przebijemy ten wynik. Ogłosiliśmy już szereg nowych połączeń z Warszawy, Krakowa i Gdańska. Oczywiście dostawy nowej floty, w szczególności Boeingów 737 MAX będą służyły temu rozwojowi - mówi „Forsalowi” Robert Ludera, dyrektor biura siatki PLL LOT.

W tym roku LOT będzie miał aż dwanaście nowych samolotów. Niektóre zastąpią starsze Embraery, ale reszta zostanie "rzucona" na nowe kierunku. LOT na razie nie zdradza, jakie kolejne połączenia będzie uruchamiał. Wiadomo jednak, że sporo nowości dotyczyć będzie 2027 roku, gdy odebrane zostaną pierwsze z 40 nowych regionalnych samolotów Airbus A220.