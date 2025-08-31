Przebudowa drogi dojazdowej do lotniska w Jasionce - powstaje dokumentacja projektowa

Obecnie na lotnisku kończy się przebudowa 700-metrowego odcinka drogi startowej. Inwestycja, które obejmuje również m.in. nowe oświetlenie powinna się zakończyć w październiku bieżacego roku. Jak zapewnił Hamryszczak, wszelkie prace budowlane zostały zaplanowane w taki sposób, aby zapewnić ciągłość operacyjną lotniska dla ruchu pasażerskiego oraz cargo.

- Zdajemy sobie sprawę z tego, jak ważną rolę pełni nasz port lotniczy dla rozwoju gospodarki a także bezpieczeństwa regionu – dodał. Władze portu przygotowują się już do kolejnego etapu przebudowy drogi startowej, który tym razem obejmie ok. 1,8 tys. metrów długości. Jak podał prezes lotniska, w tym roku zostały przeprowadzone niezbędne prace badawcze oraz ekspertyzy.

- Trwa obecnie opracowanie wymaganej dokumentacji projektowej. W 2026 r. planowane jest ogłoszenie przetargu na wykonawcę robót, natomiast realizacja prac budowlanych powinna się rozpocząć w drugim kwartale 2027 r. – podkreślił Hamryszczak.

Aktualne prace wokół podrzeszowskiego lotniska

Obecnie realizowana przebudowa drogi startowej na odcinku 700 metrów, obejmuje nie tylko nową, betonową nawierzchnię, ale droga zostanie wyposażona m.in. w energooszczędne oświetlenie LED, nowy system sterowania, zbiorniki retencyjne i odwodnienie.

W ramach tej inwestycji, którą wykonuje firma Strabag, na lotnisku budowany jest także nowy odcinek równoległej drogi kołowania o długości 1087 metrów i szerokości 23 metrów. Po obu stronach powstaną dodatkowe pasy pobocza o szerokości 10,5 metra. Inwestycja obejmuje również dwa łączniki z drogą startową, o długości około 160 i 150 metrów. Te prace powinny zakończyć ma się we wrześniu przyszłego roku.

Realizowane inwestycje kosztować będą w sumie ponad 113 mln zł. Projekt został dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach instrumentu „Łącząc Europę” 2021-2027 (CEF Military Mobility), kwotą 11 mln euro. Pozostała kwota to wkład własny spółki zarządzającej lotniskiem oraz dotacja właścicieli lotniska – samorządu województwa (20 mln zł) i Polskich Portów Lotniczych (15 mln zł).