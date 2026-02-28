Briefingi dla prezydenta USA przed decyzją o ataku

Według agencji, powołującej się na przedstawiciela władz USA, briefingi, które otrzymał prezydent przed podjęciem decyzji nie tylko zawierały oceny ryzyka poważnych ofiar po stronie USA, ale także „zachwalały perspektywę zmiany na Bliskim Wschodzie na korzyść interesów USA”.

Na temat opcji i perspektyw uderzenia na Iran informacji prezydentowi udzielali w dniach przed atakiem dyrektor CIA John Ratcliffe, przewodniczący Kolegium Połączonych Szefów Sztabów gen. Dan Caine oraz dowódca sił USA na Bliskim Wschodzie adm. Bradley Cooper.

Zagrożenia związane z operacjami przeciwko Iranowi

Reuters podaje, że Biały Dom został m.in. poinformowany o szeregu zagrożeń związanych z operacjami przeciwko Iranowi, w tym o atakach odwetowych na wiele baz amerykańskich w regionie z użyciem pocisków rakietowych, które mogłyby przeciążyć obronę powietrzną, a także o atakach irańskich sił zbrojnych na wojska amerykańskie w Iraku i Syrii.

Cytowany przez agencję urzędnik dodał, że pomimo ogromnej rozbudowy sił zbrojnych przez Stany Zjednoczone, systemy obrony powietrznej, które zostały pospiesznie rozmieszczone w regionie mają swoje ograniczenia.