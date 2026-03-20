Według portalu Intelligence Online współpraca Ukrainy i Kataru w zakresie przeciwdziałania dronom napotkała przeszkody związane z katarską flotą Mirage. Ukraina od dawna jest zainteresowana tymi maszynami, podobnie jak inne państwa i pośrednicy, jednak Doha ignoruje wniosek Kijowa. Negocjacje dotyczące wzmocnienia możliwości Kataru w walce z dronami utknęły w martwym punkcie.

Reklama

Katar wyśle myśliwce Mirage 2000-5 na Ukrainę? Negocjacje trwają

Katar od wielu lat stara się sprzedać swoją flotę Mirage 2000-5, obejmującą dziewięć jednomiejscowych samolotów Mirage 2000-5EDA i trzy dwumiejscowe Mirage 2000-5DDA, które zakupiono jeszcze w latach 90. XX wieku. Początkowo maszyny wzbudziły zainteresowanie francuskiej firmy ARES, zajmującej się szkoleniem pilotów odrzutowych, jednak z powodu problemów finansowych firma zakończyła działalność w 2023 roku.

Później Indonezja planowała zakup katarskich Mirage 2000-5, ale w 2024 roku transakcję odłożono. Obecnie Ukraina jest jednym z państw najbardziej zainteresowanych tymi myśliwcami. Katarskie Mirage 2000-5EDA to zmodernizowana wersja standardowych Mirage 2000-5, wyposażona w nowoczesną stację radarową RDY oraz możliwość użycia sterowanych rakiet klasy "powietrze–powietrze" MICA, co znacząco podnosi ich skuteczność bojową.

Pierwszy sprawdzian bojowy. Mirage 2000-5 na wojnie w Ukrainie

Francuskie myśliwce Mirage 2000 są już obecne w ukraińskim arsenale, co ułatwia integrację maszyn z Kataru. W ramach francuskiej pomocy wojskowej Ukraina ma otrzymać od 12 do 20 myśliwców, z których jeden został utracony latem 2025 roku. Maszyny służą zarówno do zwalczania powietrznych celów przeciwnika przy użyciu rakiet MICA i Magic 2, jak i do precyzyjnych uderzeń w cele naziemne z bombami AASM Hammer.

Francuskie Mirage 2000-5F po raz pierwszy pojawiły się nad Ukrainą 3 marca 2025 roku. Zaledwie pięć dni później, wspólnie z amerykańskimi F-16, weszły do akcji podczas jednego z największych rosyjskich ataków rakietowych. Wówczas siły Kremla wykorzystały 25 pocisków manewrujących Ch-101/Ch-102, jeden Ch-90, osiem rakiet Kalibr, trzy S-300, osiem pocisków Raduga Ch-59 oraz 194 drony. Myśliwce Mirage i F-16 spisały się wyśmienicie, powstrzymując rakiety, które miały uderzyć w centra miast.

Katarskie myśliwce mogą polecieć na wojnę. Czym jest Mirage 2000-5F?

Mirage 2000-5F to jednosilnikowy myśliwiec wielozadaniowy o układzie delta. Ma 14,36 m długości i rozpiętość skrzydeł 9,13 m. Masa własna wynosi około 7500 kg, a maksymalna masa startowa dochodzi do 17 ton, co pozwala przenosić do 6300 kg uzbrojenia. Napęd zapewnia silnik SNECMA M53-P2, umożliwiający osiąganie prędkości do 2330–2500 km/h i operowanie na pułapie do 18 tys. metrów.

Zasięg bez dodatkowych zbiorników to około 1550 km, a promień bojowy w zależności od konfiguracji wynosi 800–1000 km. Uzbrojenie obejmuje m.in. pociski MICA o zasięgu do 80 km, manewrujące SCALP-EG przekraczające 500 km zasięgu oraz bomby AASM Hammer. Całość wspiera radar RDY i nowoczesna awionika, które zwiększają skuteczność w wykrywaniu i zwalczaniu celów powietrznych.