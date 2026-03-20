Główny Urząd Statystyczny opublikował informację sygnalną „Koniunktura gospodarcza – marzec 2026 r.” Wynika z niej, że w większości sektorów gospodarki przedsiębiorcy odnotowali pogorszenie nastrojów lub ich stabilizację, przy jednoczesnej ostrożnej poprawie prognoz na kolejne miesiące.

Ograniczenie dostępu do gotówki w związku z napięciami geopolitycznymi. KNF: banki są dobrze przygotowane na sytuacje kryzysowe
Ograniczenie dostępu do gotówki w związku z napięciami geopolitycznymi. KNF: banki są dobrze przygotowane na sytuacje kryzysowe

Zobacz również

Dane GUS: przemysł na minusie, finanse z najlepszymi ocenami

Najbardziej pesymistyczne oceny koniunktury formułują przedsiębiorstwa z sektora przetwórstwa przemysłowego, gdzie wskaźnik spadł do minus 5,2 z minus 3,2 miesiąc wcześniej. Negatywne nastroje utrzymują się także m.in. w transporcie i gospodarce magazynowej (minus 3,4) oraz handlu detalicznym (minus 1,3).

Z kolei najwyższe oceny koniunktury notuje sektor finansów i ubezpieczeń – wskaźnik wyniósł 26,8 i pozostaje powyżej średniej długookresowej. Niewielką poprawę odnotowano także w budownictwie oraz handlu hurtowym. Ogólny klimat koniunktury w marcu kształtował się następująco:

  • przetwórstwo przemysłowe: minus 5,2 (minus 3,2 w lutym),
  • budownictwo: minus 2,8 (minus 4,7 w lutym),
  • handel hurtowy: plus 2,5 (plus 1,4 w lutym),
  • handel detaliczny: minus 1,3 (minus 2,1 w lutym),
  • transport i gospodarka magazynowa: minus 3,4 (minus 0,1 w lutym),
  • zakwaterowanie i gastronomia: plus 3,7 (plus 8,1 w lutym),
  • informacja i komunikacja: plus 10,7 (plus 11,7 w lutym),
  • finanse i ubezpieczenia: plus 26,8 (plus 25,1 w lutym).

GUS wskazuje, że w większości branż pogorszyły się oceny bieżącej sytuacji, natomiast prognozy na kolejne miesiące są bardziej optymistyczne lub stabilne.

Seniorze, możesz pobierać zaniżoną emeryturę. Wyrok TK umożliwia jej ponowne przeliczenie
Seniorze, możesz pobierać zaniżoną emeryturę. Wyrok TK umożliwia jej ponowne przeliczenie

Zobacz również

Przedsiębiorstwa ostrożne wobec zmian na rynkach poza UE

Z danych opublikowanych przez GUS wynika, że 57,1 proc. firm przemysłowych eksportuje do krajów spoza Unii Europejskiej, a 46,5 proc. prowadzi import z tych rynków. Jednocześnie ponad jedna trzecia przedsiębiorstw działa wyłącznie w Polsce lub na rynku UE.

W obliczu napięć i zmian na rynkach zagranicznych większość firm nie planuje istotnych modyfikacji strategii – dotyczy to zarówno importu (55,2 proc.), eksportu (57,2 proc.), jak i lokalizacji produkcji (93,3 proc.).

Wśród przedsiębiorstw, które decydują się na dostosowania, dominują działania takie jak usprawnienie łańcuchów dostaw, monitorowanie ryzyka czy inwestycje w technologie zwiększające odporność działalności.

Niewielki odsetek firm (4,7 proc.) rozważa lub realizuje przeniesienie produkcji do krajów poza Unią Europejską, co wskazuje na ograniczoną skalę zmian w globalnych strategiach operacyjnych przedsiębiorstw.