Główny Urząd Statystyczny opublikował informację sygnalną „Koniunktura gospodarcza – marzec 2026 r.” Wynika z niej, że w większości sektorów gospodarki przedsiębiorcy odnotowali pogorszenie nastrojów lub ich stabilizację, przy jednoczesnej ostrożnej poprawie prognoz na kolejne miesiące.

Dane GUS: przemysł na minusie, finanse z najlepszymi ocenami

Najbardziej pesymistyczne oceny koniunktury formułują przedsiębiorstwa z sektora przetwórstwa przemysłowego, gdzie wskaźnik spadł do minus 5,2 z minus 3,2 miesiąc wcześniej. Negatywne nastroje utrzymują się także m.in. w transporcie i gospodarce magazynowej (minus 3,4) oraz handlu detalicznym (minus 1,3).

Z kolei najwyższe oceny koniunktury notuje sektor finansów i ubezpieczeń – wskaźnik wyniósł 26,8 i pozostaje powyżej średniej długookresowej. Niewielką poprawę odnotowano także w budownictwie oraz handlu hurtowym. Ogólny klimat koniunktury w marcu kształtował się następująco:

przetwórstwo przemysłowe: minus 5,2 (minus 3,2 w lutym),

budownictwo: minus 2,8 (minus 4,7 w lutym),

handel hurtowy: plus 2,5 (plus 1,4 w lutym),

handel detaliczny: minus 1,3 (minus 2,1 w lutym),

transport i gospodarka magazynowa: minus 3,4 (minus 0,1 w lutym),

zakwaterowanie i gastronomia: plus 3,7 (plus 8,1 w lutym),

informacja i komunikacja: plus 10,7 (plus 11,7 w lutym),

finanse i ubezpieczenia: plus 26,8 (plus 25,1 w lutym).

GUS wskazuje, że w większości branż pogorszyły się oceny bieżącej sytuacji, natomiast prognozy na kolejne miesiące są bardziej optymistyczne lub stabilne.

Przedsiębiorstwa ostrożne wobec zmian na rynkach poza UE

Z danych opublikowanych przez GUS wynika, że 57,1 proc. firm przemysłowych eksportuje do krajów spoza Unii Europejskiej, a 46,5 proc. prowadzi import z tych rynków. Jednocześnie ponad jedna trzecia przedsiębiorstw działa wyłącznie w Polsce lub na rynku UE.

W obliczu napięć i zmian na rynkach zagranicznych większość firm nie planuje istotnych modyfikacji strategii – dotyczy to zarówno importu (55,2 proc.), eksportu (57,2 proc.), jak i lokalizacji produkcji (93,3 proc.).

Wśród przedsiębiorstw, które decydują się na dostosowania, dominują działania takie jak usprawnienie łańcuchów dostaw, monitorowanie ryzyka czy inwestycje w technologie zwiększające odporność działalności.

Niewielki odsetek firm (4,7 proc.) rozważa lub realizuje przeniesienie produkcji do krajów poza Unią Europejską, co wskazuje na ograniczoną skalę zmian w globalnych strategiach operacyjnych przedsiębiorstw.