Świadczenie wspierające dla osób z niepełnosprawnością jest dostępne od kilku lat. Kwota świadczenia wynosi od 40% aż do 220% renty socjalnej. Po marcowej waloryzacji kwota renty socjalnej to 1978,49 zł.

Komu przysługuje świadczenie wspierające?

Świadczenie wspierające to forma pomocy finansowej dla osób z niepełnosprawnościami. Jego celem jest zwiększenie samodzielności i niezależności tych osób poprzez częściowe pokrycie kosztów codziennego funkcjonowania.

Wysokość świadczenia zależy od poziomu potrzeby wsparcia, który ustala się na podstawie specjalnej oceny (punktowej). Im większa potrzeba wsparcia, tym wyższa kwota świadczenia.

Co ważne, pieniądze trafiają bezpośrednio do osoby z niepełnosprawnością (a nie do opiekuna), a prawo do świadczenia nie zależy od dochodu. Wnioski o świadczenie wspierające można składać od 1 stycznia 2024 roku.

O świadczenie wspierające mogą ubiegać się osoby, które spełniają wszystkie poniższe warunki:

mają orzeczenie o niepełnosprawności,

ukończyły 18 lat,

mieszkają w Polsce i są obywatelami Polski, innego kraju UE lub państwa EFTA (wnioski składać mogą też inni cudzoziemcy, o ile przebywają w Polsce legalnie i mają zezwolenie na pracę),

otrzymały decyzję WZON ustalającą poziom potrzeby wsparcia od 70 do 100 punktów.

Od 1 stycznia 2026 roku świadczenie wspierające przysługuje już od 70 punktów (w 2025 roku przysługiwało dopiero od 78 punktów). Wojewódzki Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności przyznaje punktację w zależności od tego, jakiego wsparcia w codziennym funkcjonowaniu wymaga niepełnosprawny.

ZUS ostrzega: można łatwo stracić pieniądze

19 marca na stronie internetowej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych pojawił się komunikat ostrzegający osoby z niepełnosprawnością przed ofertami płatnej pomocy w uzyskaniu świadczenia wspierającego.

Do ZUS-u docierają sygnały od klientów, którzy otrzymują propozycje odpłatnego załatwienia świadczenia. Przedstawiciele niektórych kancelarii odwiedzają w domach osoby z niepełnosprawnością. Często są to osoby starsze, które nie zawsze dokładnie zapoznają się z treścią podpisywanych dokumentów. Zdarza się, że dopiero później dowiadują się o wysokich opłatach zapisanych w umowie

- można przeczytać w komunikacie ZUS.

Za to, co jest usługą bezpłatną, pośrednicy życzą sobie wynagrodzenia w kwocie nawet kilkunastu tysięcy złotych. Niepełnosprawni ubiegający się o świadczenie wspierające nie powinni ponosić z tego tytułu żadnych kosztów: wniosek do ZUS o świadczenie wspierające można złożyć samodzielnie przez internet na portalu eZUS lub z bezpłatnym wsparciem pracowników ZUS.

Ważne Osoba z niepełnosprawnością nie musi składać wniosku samodzielnie: może upoważnić do tego zaufaną osobę, np. członka rodziny. On również otrzyma bezpłatną pomoc pracowników ZUS.

ZUS przypomina też, że działalność ew. kancelarii i pośredników nie wpływa na skuteczność w otrzymaniu świadczenia wspierającego. By złożyć wniosek o świadczenie trzeba mieć decyzję z ustalonym poziomem potrzeby wsparcia, wydaną przez Wojewódzki Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności (co najmniej 70 punktów). Pośrednictwo tej punktacji nie zmieni.