Prezydent USA Donald Trump powiedział w rozmowie z dziennikarzem stacji ABC News, że nie planuje przedłużenia dwutygodniowego rozejmu w wojnie z Iranem, która rozpoczęła się 28 lutego - podała w środę agencja Reutera. Rozejm został ogłoszony w nocy z 7 na 8 kwietnia.

Reklama

Trump nie myśli o przedłużeniu trwającego rozejmu z Iranem

„Wojna w Iranie jest bardzo blisko końca” – mówił Donald Trump w rozmowie z telewizją Fox Business. Dziennikarz ABC News usłyszał z kolei, że perzydent USA nie myśli o przedłużeniu rozejmu w wojnie z Iranem. Ten, zgodnie z ustaleniami, ma potrwać dwa tygodnie. Co stanie się później?

- Może się to skończyć tak, albo inaczej (porozumieniem lub dalszą wojną - PAP). Sądzę, że porozumienie byłoby lepsze, bo wtedy mogliby odbudować (Iran - PAP) - stwierdził Trump.

Te słowa zostały poprzedzone właśnie rozmową, w której Trump powiedział, że uważa wojnę z Iranem za „bardzo bliską zakończenia”.

Zdaniem Trumpa odbudowa Iranu potrwa 20 lat. O ile wojna skończy się teraz

Trump stwierdził, że gdyby wojna została obecnie zakończona, to odbudowa kraju zajęłaby Irańczykom 20 lat. - A jeszcze nie skończyliśmy, ale zobaczymy, co się stanie. Myślę, że bardzo chcą zawrzeć umowę – powiedział Trump.

We wtorek Trump powiedział „New York Post”, że w ciągu najbliższych dwóch dni może dojść do kolejnych rozmów USA z Iranem w Pakistanie. Negocjacje przeprowadzone w sobotę i niedzielę w Islamabadzie nie doprowadziły do porozumienia. Głównym problemem pozostaje program nuklearny Iranu. (PAP)

os/ ap/