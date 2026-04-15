Rosja chce "bezwarunkowo" uzupełnić niedobory surowców

„Rosja może bezwarunkowo uzupełnić niedobór zasobów, który powstał w ChRL i innych krajach” – oświadczył Ławrow. Według niego Rosja jest otwarta na współpracę z państwami poszukującymi stabilnych dostaw surowców energetycznych na „równoprawnych i wzajemnie korzystnych” warunkach.

Z kolei Xi zaakcentował znaczenie dwustronnych relacji dla globalnej równowagi.

Według noty chińskiego MSZ, prezydent wezwał, by w obliczu bezprecedensowych zmian na świecie strony zachowały „strategiczną wytrwałość”, oznaczającą w doktrynie Pekinu chłodne trzymanie się długofalowych celów bez ulegania zewnętrznym presjom czy krótkotrwałym kryzysom. Xi przypomniał o przypadającej w tym roku 30. rocznicy nawiązania strategicznego partnerstwa Chin z Rosją, a także wezwał do obrony interesów państw Globalnego Południa.

We wtorek Ławrow odbył ponad czterogodzinne rozmowy ze swym chińskim odpowiednikiem Wangiem Yi. Szef rosyjskiej dyplomacji ocenił, że sytuacja międzynarodowa, która obecnie „pogarsza się wskutek działań zachodnich kolegów”, w Ukrainie, Ameryce Łacińskiej czy wokół cieśniny Ormuz, bezpośrednio wpływa na obustronne relacje oraz współpracę w ramach takich formatów jak BRICS. Dodał, że organizacja pozostaje „niezachwiana wobec wiatru z jakichkolwiek burz”.

Wizyta Putina w Chinach

Tłem wizyty Ławrowa są przygotowania do podróży Władimira Putina do Chin w pierwszej połowie 2026 r. AFP zwraca uwagę, że planowany przyjazd rosyjskiego przywódcy może być bliski czasowo z wizytą prezydenta USA Donalda Trumpa, oczekiwanego w Pekinie w połowie maja.

Z Pekinu Krzysztof Pawliszak