Eksplozja pod Niżniekamskiem. Jest ofiara i wielu rannych

Niżniekamsk znajduje się w Tatarstanie, około 1200 km od granicy Ukrainy. Wybuch w strefie przemysłowej miał miejsce około godz. 13.30 czasu lokalnego. Nie poprzedził go alarm powietrzny, co wskazuje, że najpewniej nie jest to skutek ataku ukraińskich dronów.

W jego wyniku doszło do rozległego pożaru. Dane systemu NASA FIRMS wskazują, że ogniska pożaru pojawiły się w pięciu punktach strefy przemysłowej.

Władze podają, że w eksplozji zginęła jedna osoba, a 50 zostało rannych. W akcji gaśniczej bierze udział 19 zastępów straży pożarnej i kilkudziesięciu strażaków.

Wstępnie podano, że przyczyną eksplozji była "awaria sprzętu".

To jeden z największych zakładów petrochemicznych w Rosji

PJSC Niżniekamsknieftiechim to jeden z największych zakładów petrochemicznych w Rosji i Europie, specjalizujący się w produkcji kauczuków syntetycznych, podstawowych polimerów oraz innych wyrobów syntezy organicznej. Spółka należy do holdingu SIBUR i zajmuje czołową pozycję w branży.

Jest ważnym elementem rosyjskiego sektora petrochemicznego oraz jednym z głównych ośrodków eksportu petrochemikaliów na rynki światowe.

Niżniekamsk był wcześniej (w 2024 r.) atakowany przez ukraińskie drony, które uderzyły m.in. w znajdującą się w pobliżu miasta rafinerię.