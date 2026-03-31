Kolejny atak na Ust-Ługę. Płoną zbiorniki z ropą

Atak ukraińskich dronów, przeprowadzony w nocy z poniedziałku na wtorek, potwierdził na Telegramie gubernator obwodu leningradzkiego Aleksandr Drozdenko. Podał, że w wyniku nalotu trzy osoby zostały ranne i doszło do uszkodzenia obiektów na terenie portu.

Jak wynika z danych serwisu NASA FIRMS – monitorującego pożary na całym globie – w porcie w Ust-Łudze nadal płoną zbiorniki z ropą naftową. Ogień jest widoczny nieprzerwanie od blisko tygodnia, gdy ukraińskie wojska przeprowadziły pierwsze uderzenia na te obiekty.

Ukraina blokuje rosyjski eksport ropy

Do wcześniejszych ataków na port i magazyny ropy naftowej w Ust-Łudze – jeden z dwóch największych rosyjskich portów nad Bałtykiem, pozwalających na eksport ropy – doszło 25 i 27 marca.

Celem nalotów były wówczas również terminal naftowy w Primorsku (rozmiary uszkodzeń we wpisie na dole) i baza rosyjskiej Floty Bałtyckiej w Kronsztadzie. W ocenie wielu analityków zawieszenie eksportu produktów naftowych przez Ust-Ługę może zmusić duże rafinerie w europejskiej części Rosji do ograniczenia zakresu działalności.