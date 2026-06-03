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Prezes ZBP: ryzyko prawne ważniejsze niż finansowe, nie stoi za tym ochrona konsumenta

Artykuł partnerski
dzisiaj, 09:12
Mamy do czynienia z instrumentalizacją ochrony praw konsumenta. Doszło do tego, że ryzyko prawne waży w tej chwili więcej niż ryzyko kredytowe – mówi dr Tadeusz Białek, prezes Związku Banków Polskich. Był on gościem studia DGP na Europejskim Kongresie Finansowym w Sopocie.

Prezes ZBP podkreślił, że ponad 80 proc. wszystkich inwestycji i przedsięwzięć gospodarczych w Polsce jest finansowanych z kapitału dostępnego poprzez sektor bankowy.
– To my odpowiadamy za finansowanie projektów. Co ważne, mamy obecnie nadwyżkę. Podczas połączonego posiedzenia trzech komisji senackich zaprezentowałem oficjalne wyliczenia: sektor bankowy dysponuje kwotą rzędu 500-550 mld zł, które mogą zostać przeznaczone na cele inwestycyjne – mówił Tadeusz Białek.

To dużo, ale nadal za mało biorąc pod uwagę potrzeby kraju i gospodarki. Jak przypomniał prezes ZBP, w horyzoncie 15 lat Polska potrzebuje około 4 bln zł na transformację energetyczną, obronność, cyfryzację oraz rozwój komunikacji i transportu
– Kluczowe będzie pozyskiwanie środków unijnych. Niezbędne jest także pobudzenie rodzimego rynku kapitałowego, jako sektor mocno to wspieramy – zaznaczył.

Co dalej z WIBOR i WIRON

Wiele emocji budzi w Polsce kwestia wskaźników referencyjnych. Prezes Białek przypomniał, że GPW Benchmark oraz Komisja Nadzoru Finansowego wydały komunikaty o rozpoczęciu procesu uporządkowanej likwidacji WIBOR-u.
– To oznacza, że pozostanie on z nami znacznie dłużej niż pierwotnie zakładano, aż do 1 stycznia 2037 r. Intencją tej decyzji jest zezwolenie, aby jak największa liczba już istniejących umów i instrumentów finansowych wygasła w sposób naturalny – wyjaśnił Tadeusz Białek.

Prezes ZBP: w Polsce doszło do sytuacji bez precedensu
Prezes ZBP: w Polsce doszło do sytuacji bez precedensu

Jednocześnie kluczowym elementem staje się WIRON. Jak ocenił prezes ZBP, ten rok będzie miał fundamentalne znaczenie dla pierwszych procesów wdrożeniowych wskaźnika. Okres od ogłoszenia decyzji o likwidacji WIBOR-u do końca tego roku traktowany jest jako przejściowy. Od 1 stycznia 2027 r. wszystkie nowe produkty, umowy, obligacje czy instrumenty finansowe będą mogły być oparte wyłącznie na nowym wskaźniku.

Problem z pytaniami do TSUE

W rozmowie poruszono również kwestię pytań prejudycjalnych.
– Polska jest niechlubnym liderem. Nasze analizy i obserwacje z pozycji banków, które są stronami tych postępowań, pokazują wprost: w absolutnej większości przypadków, a w niektórych kategoriach spraw wręcz w 100 proc., pytania te są inspirowane przez kancelarie prawne i odszkodowawcze. Wyłącznym celem jest uzyskanie jakichkolwiek pozytywnych wskazówek ze strony Trybunału, które pozwolą tym kancelariom rozkręcić akcję procesową i maksymalizować własne zyski. Mamy do czynienia z jaskrawą instrumentalizacją haseł o ochronie praw konsumenta, która z realną ochroną nie ma nic wspólnego – powiedział Tadeusz Białek a jako przykład podał kwestię sankcji kredytu darmowego.

– Polska jest dziś krajem o najwyższym poziomie ryzyka prawnego w sektorze bankowym w UE. Doprowadziliśmy do sytuacji bez precedensu nie tylko w Europie, ale i w całym cywilizowanym świecie. Nie ma drugiego takiego państwa, w którym ryzyko prawne ważyłoby w ocenie instytucji finansowych więcej niż ryzyko kredytowe. Całe to zjawisko ma swoje bezpośrednie źródło właśnie w instrumentalizacji prawa i oferowaniu masowych możliwości podważania niemal każdej umowy i każdej relacji, jaka funkcjonuje na linii klient – bank – powiedział prezes Związku Banków Polskich.

Zapraszamy do obejrzenia rozmowy.

JPO

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Źródło: Artykuł partnerski
Tematy: WIBORZBPwironEKF 2026
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