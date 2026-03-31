Hegseth planował inwestycję w sektor zbrojeniowy

W lutym broker Hegsetha złożył zlecenie zakupu funduszu inwestycyjnego zarządzanego przez BlackRock, który lokuje środki w spółki zbrojeniowe. Fundusz inwestuje m.in. w przedsiębiorstwa takie jak RTX, Lockheed Martin i Northrop Grumman.

Jak podały osoby zaznajomione ze sprawą, na które powołuje się "FT", zlecenie w imieniu Hegsetha zostało zgłoszone wewnętrznie w BlackRock.

Do transakcji ostatecznie nie doszło, ponieważ BlackRock nie oferował wówczas wskazanego funduszu. Kontrowersje wzbudza jednak – jak podkreślił brytyjski dziennik – sam fakt planowania inwestycji w czasie, gdy minister pracował nad przygotowaniami do operacji militarnej.

BlackRock informuje, że fundusze z tej kategorii inwestują w przedsiębiorstwa mogące skorzystać na zwiększonych wydatkach państw na obronność i bezpieczeństwo w warunkach rosnących napięć geopolitycznych oraz rywalizacji gospodarczej.

Pentagon komentuje: To sfabrykowane zarzuty

Rzecznik Pentagonu oświadczył na platformie X, że informacje o planowanych inwestycjach szefa resortu obrony "są sfabrykowane".

"Ani minister, ani jego przedstawiciele nie zwrócili się do firmy BlackRock ze zleceniem" – zapewnił.

Konflikt USA i Izraela z Iranem

"Financial Times" przypomina, że Hegseth uznawany jest za jednego z głównych zwolenników twardej polityki wobec Iranu.

Ataki sił USA i Izraela na Iran rozpoczęły się 28 lutego. Teheran odpowiedział uderzeniami odwetowymi na Izrael oraz kilka państw Zatoki Perskiej, atakując znajdujące się tam amerykańskie bazy, lotniska i infrastrukturę energetyczną.

Iran zablokował również cieśninę Ormuz, przez którą przed wybuchem konfliktu transportowano około jednej piątej światowych dostaw ropy naftowej.