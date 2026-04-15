Ukraińscy żołnierze przeprowadzili atakna miejsca przechowywania dronów w rejonie lotniska "Donieck" na okupowanym przez Rosję terytorium w obwodzie donieckim. Atak został przeprowadzony przy użyciu pocisków manewrujących SCALP oraz kierowanych bomb lotniczych GBU-39.

Atak Ukraińców na rosyjskie bazy dronów. Użyli bomb GBU-39 i pocisków SCALP

Ukraińskie bezzałogowe statki powietrzne ostrzelały też magazyny amunicji rosyjskiej w okolicach miejscowości Azowskie w obwodzie zaporoskim oraz Urzuf i Kułykiwskie w obwodzie donieckim. "Straty przeciwnika oraz skala wyrządzonych zniszczeń są obecnie ustalane" – czytamy w komunikacie Sztabu Generalnego.

Nagranie z całej operacji pojawiło się w mediach społecznościowych.

Siły Powietrzne powiadomiły, że w nocy z poniedziałku na wtorek armia rosyjska przeprowadziła atak przy użyciu czterech manewrujących pocisków lotniczych typu Ch-59/69 i 129 dronów typu Shahed, Gerber, Italmas i innych typów.

Rosja złamała zawieszenie broni w Ukrainie. Wielkanocny rozejm okazał się fikcją

Ataki zostały wznowione przez Rosję po zakończeniu zawieszenia broni, które ogłoszono na prawosławne święta wielkanocne. W czasie wielkanocnego rozejmu rosyjscy wojskowi złamali rozejm 10721 razy – podał w poniedziałek Sztab Generalny Ukrainy.

Pokazali zdjęcia satelitarne. Rosja próbowała ukryć to przed światem

Zobacz również

Zapewniono ponadto, że "Siły Obronne Ukrainy będą nadal podejmować działania mające na celu ograniczenie zdolności ofensywnych rosyjskich okupantów oraz powstrzymanie zbrojnej agresji Federacji Rosyjskiej".

Bomby GBU-39 uderzyły w rosyjskie bazy dronów. Co to za broń?

GBU-39 to relatywnie niewielka, 110-kilogramowa bomba zaprojektowana z myślą o niezwykle precyzyjnych uderzeń na nieruchome cele pokroju bunkrów, składów amunicji czy punktów dowodzenia. Bomba została wyposażona w 16 kg materiału wybuchowego AFX-757 o podwyższonej mocy i potrafi przebić się przez metr żelbetonu ukrytego pod metrową warstwą ziemi.

Mimo że jest to najmniejsza bomba szybująca w arsenale USA, może przebić do 1,8 m zbrojonego betonu, a dzięki skrzydełkom typu "DiamondBack" zasięg takiego ładunku zrzucanego z samolotu jest dużo większy niż zwykłych bomb (mowa o nawet 111 km). Małe rozmiary bomb GBU-39 i fakt, że są one wystrzeliwane z powietrza, sprawiają również, że trudniej zakłócić ich pracę systemami zagłuszającymi i podobno aż w 90 proc. przypadków uderzają one w wyznaczony cel.