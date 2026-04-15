Statki płyną z wyłączonymi transponderami

Dane te podał we wtorek amerykański dziennik "Wall Street Journal", powołując się na dwa źródła we władzach USA.

Jeden z rozmówców gazety przekazał, że w ciągu minionej doby przez cieśninę przepłynęły kontenerowce i tankowce wpływające do Zatoki Perskiej oraz z niej wypływające. Niektóre jednostki płynęły z wyłączonymi transponderami, aby zminimalizować ryzyko irańskich ataków.

Trwa usuwanie min i blokada

Prezydent Donald Trump żąda, by Iran odblokował Ormuz. Amerykańskie Dowództwo Centralne (CENTCOM), które nadzoruje siły USA na Bliskim Wschodzie, powiadomiło, że w sobotę rozpoczęto działania mające na celu usunięcie irańskich min z cieśniny.

Jednocześnie Amerykanie prowadzą od poniedziałku blokadę portów Iranu. We wtorek CENTCOM poinformował w podsumowaniu pierwszego dnia operacji, że żaden statek nie przedostał się przez amerykańską blokadę, a sześć zawróciło na polecenie sił USA.

Blokada dotyczy statków wszystkich państw, które wpływają lub wypływają z irańskich portów i obszarów przybrzeżnych, w tym portów nad Zatoką Perską i Zatoką Omańską. W operacji bierze udział ponad 10 tys. amerykańskich żołnierzy, kilkanaście okrętów i dziesiątki samolotów.

Z Iranu wypływają statki objęte sankcjami

"New York Times" poinformował natomiast, że z cieśniny Ormuz wypłynęło w poniedziałek kilka statków, w tym objętych sankcjami oraz wypływających z irańskich portów. Według danych firmy Kpler, śledzącej ruch morski, z portu Bandar Imam Chomeini wypłynął w poniedziałek w nocy kontenerowiec pod liberyjską banderą Christianna, który opuścił Zatokę Perską przez cieśninę Ormuz. Statek deklarował, że nie przewozi żadnego ładunku.