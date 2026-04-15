Środek transportu, sportowa i rekreacyjna to najpopularniejsze funkcje regularnego użytkowania jednośladów. Dotyczy to zarówno rowerów jak i elektrycznych hulajnóg. Z liczbą użytkowników takich pojazdów rośni również skala losowych zdarzeń takich jak awarie lub drobne kontuzje, a nawet szkody z udziałem innych uczestników ruchu. Ubezpieczenie jest więc niezbędne.

Reklama

Ubezpieczenia dla użytkowników rowerów i elektrycznych hulajnóg

Według statystyk Policyjnych w 2025 roku doszło do 1164 wypadków z udziałem hulajnóg. Zginęło przy tym 11 osób, rok wcześniej odnotowano 764 zdarzenia i 5 ofiar oraz 656 rannych.

Oprócz tragedii z udziałem rowerzystów i hulajnóg elektrycznych rozgrywają się mniejszego kalibru zdarzenia kryminalne, jak kradzieże, kolizje, zniszczenie mienia. Policja szacuje, że dziennie kradzionych jest nawet ok. 37 rowerów.

Statystyki wewnętrzne ubezpieczycieli również notują wzrosty. W 2025 Wśród najczęściej występujących zdarzeń trafiających do jednego z największych towarzystw, Nationale-Nederlanden należą m.in. zarysowania pojazdów w przestrzeni miejskiej lub uszkodzenia wyposażenia roweru np. w wyniku wypadku. Są to także kradzieże z zamkniętych przestrzeni wspólnych, a więc z wiat na osiedlach czy boksów rowerowych.

Dla użytkowników ważny jest podobny do samochodowego assistance, gdy mowa o często przytrafiających się awariach na trasie. W takich okolicznościach ubezpieczyciel po otrzymaniu zgłoszenia przebitej opony czy zerwanego łańcucha organizuje transport jednośladu i jego właściciela do okolicznego punktu serwisowego.

Jaki jest zakres ubezpieczenia kierowcy hulajnogi i rowerzysty

- Z naszych obserwacji wynika, że z ochrona ubezpieczeniowa przydaje się często przy okazji codziennych, niepozornych zdarzeń, a nie tylko w ekstremalnych. Dlatego właśnie dostępne na rynku rozwiązania ubezpieczeniowe dla użytkowników rowerów i e-hulajnóg obejmują głównie trzy obszary ochrony: zdrowie użytkownika, bezpieczeństwo sprzętu oraz odpowiedzialność cywilna wobec osób trzecich. – mówi Mateusz Rostek, menedżer ds. produktów Nationale-Nederlanden

Chętni mogą zaopatrzyć się w produkt skoncentrowany na zabezpieczeniu samego pojazdu. Takie zabezpieczenie dotyczy uszkodzeń pojazdu wskutek zdarzeń losowych, kradzieży i rabunku (również z przestrzeni zamkniętych), a użytkownicy mogą skorzystać też z pomocy assistance, organizacji naprawy na trasie lub transportu do najbliższego serwisu.

Polisa: różne warianty ubezpieczenia dla różnych użytkowników

Każdy wariant polisy można dodatkowo poszerzyć o ubezpieczenie OC, które obejmuje sytuacje związane z przypadkowym wyrządzeniem szkody osobie trzeciej lub uszkodzeniem należącego do niej mienia. Ochrona może być indywidualnie dostosowywana, m.in. w zakresie dodatkowego wyposażenia, np. fotelików dziecięcych, lampek czy bagażników.

Ze względu na sezonowe użytkowanie rowerów i e-hulajnóg, ochronę można wykupić na krótki okres (np. 6 miesięcy). Elastyczność tego rozwiązania pozwala na dostosowanie indywidualnych potrzeb użytkowników jednośladów, również, jeśli preferują korzystać z jednośladów wyłącznie w cieplejszym okresie.

Hulajnogi elektryczne i nowe regulacje w prawie

Tego typu ubezpieczenia wraz z kategorią osobistego OC w życiu codziennym czy NWW (na wypadek wypadku) obejmującego inne środki lokomocji niż auto, zyskują na popularności.

Warto zwrócić uwagę, że ustawodawca idzie w kierunku zaostrzenia przepisów dla rowerzystów i prowadzących hulajnogi i inne pojazdy elektryczne klasyfikowane jako UTO (urządzenie transportu osobistego).

Perspektywa obowiązkowych ubezpieczeń jak w przypadku samochodów jest bliska. Szczególnie po wejściu w życie przepisów ograniczających m.in. wiek użytkowników i zasady poruszania się hulajnóg.