Wielu kierowców widząc policyjny patrol i słynną „suszarkę” zdejmuje nogę z gazu, by niedługo później przyspieszyć. W środę ten nawyk może skutkować wysokim mandatem lub utratą prawa jazdy. Kaskadowe pomiary prędkości polegają na ustawieniu na jednym odcinku drogi kilku patroli z miernikami prędkości. Kierowcy rzadko się tego spodziewają.

Kaskadowe pomiary prędkości w całym kraju

Gdzie kierowcy mogą spodziewać się wspomnianych patroli? Akcja obejmuje cały kraj, ma zresztą charakter międzynarodowy, zatem warto jechać przepisowo i oby stało się to nawykiem. Policyjne grupy SPEED skontrolują prędkość, funkcjonariusze wychwycą także inne nieprzepisowe zachowania.

W środę na drogach w całym kraju policjanci prowadzą działania pn. Kaskadowy Pomiar Prędkości; biorą w nich udział m.in. policyjne grupy SPEED

- poinformował PAP kom. Antoni Rzeczkowski z Biura Ruchu Drogowego KGP. Akcja jest koordynowana przez Europejską Organizację Policji Ruchu Drogowego ROADPOL.

Jak przekazał kom. Rzeczkowski, prowadzone w środę działania kontrolno-prewencyjne mają charakter międzynarodowy, a ich celem jest egzekwowanie od kierujących pojazdami przestrzegania ograniczeń prędkości.

Policjanci będą dokonywać pomiarów prędkości zarówno statycznie – pomiar prowadzony będzie przez policjantów wyposażonych w ręczne mierniki prędkości, w kilku miejscach na tym samym odcinku drogi, jak i dynamicznie – pomiar prowadzony przez policjantów w radiowozach z wideorejestratorami, ze szczególnym uwzględnieniem miejsc, w których najczęściej dochodzi do wypadków drogowych spowodowanych nadmierną prędkością

- mówił Rzeczkowski.

Będą wyższe kary za przekroczenie prędkości? Jest konkretna propozycja MSWiA
Łatwiej stracić prawo jazdy

Policjanci przypominają, że niedostosowanie prędkości do warunków panujących na drodze jest główną przyczyną wypadków ze skutkiem śmiertelnym. - Apelujemy do kierujących, by przestrzegali dozwolonych limitów prędkości, a także zwalniali w miejscach, gdzie przepisy i rozwaga wymagają zachowania szczególnej ostrożności - powiedział Rzeczkowski.

Dodał, że funkcjonariusze nie ograniczą się jedynie do pomiarów prędkości, ale będą zwracać uwagę na każde zachowanie niezgodne z prawem.

Biuro Ruchu Drogowego KGP przypomniało, że zgodnie z obowiązującymi od 3 marca przepisami, policjant zatrzyma prawo jazdy na 3 miesiącem.in. w przypadku kierowania pojazdem z prędkością przekraczającą dopuszczalną o więcej niż 50 km/h nie tylko na obszarze zabudowanym, ale także na drodze jednojezdniowej dwukierunkowej poza obszarem zabudowanym.(PAP)

