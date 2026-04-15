Wielu kierowców widząc policyjny patrol i słynną „suszarkę” zdejmuje nogę z gazu, by niedługo później przyspieszyć. W środę ten nawyk może skutkować wysokim mandatem lub utratą prawa jazdy. Kaskadowe pomiary prędkości polegają na ustawieniu na jednym odcinku drogi kilku patroli z miernikami prędkości. Kierowcy rzadko się tego spodziewają.

Reklama

Kaskadowe pomiary prędkości w całym kraju

Gdzie kierowcy mogą spodziewać się wspomnianych patroli? Akcja obejmuje cały kraj, ma zresztą charakter międzynarodowy, zatem warto jechać przepisowo i oby stało się to nawykiem. Policyjne grupy SPEED skontrolują prędkość, funkcjonariusze wychwycą także inne nieprzepisowe zachowania.

W środę na drogach w całym kraju policjanci prowadzą działania pn. Kaskadowy Pomiar Prędkości; biorą w nich udział m.in. policyjne grupy SPEED

- poinformował PAP kom. Antoni Rzeczkowski z Biura Ruchu Drogowego KGP. Akcja jest koordynowana przez Europejską Organizację Policji Ruchu Drogowego ROADPOL.

Jak przekazał kom. Rzeczkowski, prowadzone w środę działania kontrolno-prewencyjne mają charakter międzynarodowy, a ich celem jest egzekwowanie od kierujących pojazdami przestrzegania ograniczeń prędkości.

Policjanci będą dokonywać pomiarów prędkości zarówno statycznie – pomiar prowadzony będzie przez policjantów wyposażonych w ręczne mierniki prędkości, w kilku miejscach na tym samym odcinku drogi, jak i dynamicznie – pomiar prowadzony przez policjantów w radiowozach z wideorejestratorami, ze szczególnym uwzględnieniem miejsc, w których najczęściej dochodzi do wypadków drogowych spowodowanych nadmierną prędkością

- mówił Rzeczkowski.

Łatwiej stracić prawo jazdy

Policjanci przypominają, że niedostosowanie prędkości do warunków panujących na drodze jest główną przyczyną wypadków ze skutkiem śmiertelnym. - Apelujemy do kierujących, by przestrzegali dozwolonych limitów prędkości, a także zwalniali w miejscach, gdzie przepisy i rozwaga wymagają zachowania szczególnej ostrożności - powiedział Rzeczkowski.

Dodał, że funkcjonariusze nie ograniczą się jedynie do pomiarów prędkości, ale będą zwracać uwagę na każde zachowanie niezgodne z prawem.

Biuro Ruchu Drogowego KGP przypomniało, że zgodnie z obowiązującymi od 3 marca przepisami, policjant zatrzyma prawo jazdy na 3 miesiącem.in. w przypadku kierowania pojazdem z prędkością przekraczającą dopuszczalną o więcej niż 50 km/h nie tylko na obszarze zabudowanym, ale także na drodze jednojezdniowej dwukierunkowej poza obszarem zabudowanym.(PAP)

mchom/ mark/