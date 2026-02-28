- Chciałbym, abyśmy podjęli wszelkie niezbędne działania, by dyplomacja mogła ponownie odegrać swoją rolę - powiedział Macron. Dodał, że kwestie „irańskiego programu nuklearnego, aktywności balistycznej, działań destabilizacyjnych w regionie” nie mogą zostać rozwiązane atakami.

Reklama

Zagrożenia związane z irańskimi działaniami

Wcześniej Kanclerz Niemiec Friedrich Merz, prezydent Francji Emmanuel Macron i premier Wielkiej Brytanii Keir Starmer potępili w opublikowanym wspólnym oświadczeniu ataki Iranu na państwa w regionie i zaapelowali o wznowienie negocjacji między Waszyngtonem a Teheranem.

Ataki Izraela i USA na Iran

W sobotę rano Izrael i USA rozpoczęły naloty na cele w Iranie. Izrael poinformował o rozpoczęciu „ataku prewencyjnego”. Eksplozje słychać było m.in. w Teheranie, Isfahanie i Komie. Iran w odpowiedzi zaatakował amerykańskie bazy w Kuwejcie, Zjednoczonych Emiratach Arabskich, Katarze i Bahrajnie, a także Izrael.