Obowiązki pracodawcy w związku z rozliczeniem PIT

Każdy pracodawca, będący płatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT), ma obowiązek sporządzenia informacji PIT-11, obejmującej m.in. wysokość dochodu uzyskanego przez pracownika oraz kwoty pobranych zaliczek na podatek dochodowy. Dokument ten należy przekazać:

Reklama

do urzędu skarbowego – najpóźniej do 2 lutego 2026 r.,

pracownikom – najpóźniej do końca lutego, a w 2026 r. do 2 marca.

Reklama

Dopiero po otrzymaniu PIT-11 podatnik może prawidłowo rozliczyć się z fiskusem.

Jak rozliczyć się z podatku?

Roczne rozliczenie PIT można przeprowadzić na kilka sposobów:

samodzielnie, wypełniając deklarację,

elektronicznie – za pośrednictwem usługi Twój e-PIT,

albo nie podejmując żadnych działań – wówczas, po 30 kwietnia, system automatycznie zaakceptuje zeznanie przygotowane przez administrację skarbową (KAS).

Możliwe jest również wcześniejsze, samodzielne zaakceptowanie przygotowanego zeznania w systemie Twój e-PIT.

Kiedy najszybciej można złożyć deklarację PIT?

Najprostszą formą rozliczenia jest skorzystanie z usługi Twój e-PIT, która jest dostępna od 15 lutego 2026 r. od godziny 00:00. Podatnicy posiadający wszystkie niezbędne dane mogą w tym terminie od razu złożyć swoje zeznanie. Ma to istotne znaczenie, ponieważ termin na zwrot nadpłaty podatku liczony jest najwcześniej od 16 lutego 2026 r., nawet jeśli deklaracja została złożona wcześniej.

Kiedy następuje zwrot nadpłaty podatku?

Termin zwrotu nadpłaty zależy od formy złożenia zeznania podatkowego. Urząd skarbowy ma na to:

45 dni od dnia złożenia deklaracji – w przypadku rozliczenia elektronicznego (Twój e-PIT lub e-Deklaracje),

3 miesiące od dnia złożenia deklaracji – w przypadku formy papierowej.

Oznacza to, że podatnicy korzystający z rozliczenia elektronicznego otrzymują zwrot znacznie szybciej. Jeżeli deklaracja zostanie złożona 15 lutego 2026 r., pieniądze z nadpłaty powinny trafić na konto najpóźniej do 1 kwietnia 2026 r. Co więcej, w praktyce urzędy skarbowe często dokonują zwrotu jeszcze szybciej – nawet w ciągu kilku dni.

Jeżeli z rozliczenia PIT za 2025 r. wynika nadpłata, fiskus dokonuje jej zwrotu w wybranej przez podatnika formie:

na wskazany rachunek bankowy,

przekazem pocztowym,

w kasie urzędu skarbowego.

Szybszy zwrot PIT dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny

Jeszcze krótszy termin zwrotu przysługuje podatnikom posiadającym Kartę Dużej Rodziny, wydawaną na podstawie ustawy z 5 grudnia 2014 r. Karta ta przysługuje rodzinom, w których rodzice wychowują lub wychowywali co najmniej troje dzieci, niezależnie od ich wieku.

Posiadacze Karty Dużej Rodziny, którzy złożą zeznanie drogą elektroniczną, korzystają z preferencyjnego 30-dniowego terminu zwrotu nadpłaty. Oznacza to, że przy złożeniu deklaracji 15 lutego 2026 r. pieniadze powinny trafić na ich konto najpóźniej do 17 marca 2026 r Warunkiem skorzystania z tej preferencji jest zaznaczenie w zeznaniu podatkowym, że podatnik posiada ważną Kartę Dużej Rodziny:

w formularzu PIT-36 – poz. 540,

w formularzu PIT-37 – poz. 166.

Jak potwierdzić zeznanie w usłudze Twój e-PIT?

Jak wcześniej zaznaczono, najwygodniejszą i jednocześnie najszybszą formą rozliczenia podatku pozostaje skorzystanie z usługi Twój e-PIT, udostępnianej przez Ministerstwo Finansów i Krajową Administrację Skarbową pod poniższym linkiem:

Twój e-PIT

Do zalogowania często wymagane są takie dane jak wysokość dochodu w poprzednim roku, lub wysokość uzyskanej nadpłaty. Po zalogowaniu podatnik otrzymuje wstępnie wypełnione zeznanie, przygotowane na podstawie danych posiadanych przez administrację skarbową. Należy je dokładnie sprawdzić, w razie potrzeby uzupełnić lub zmodyfikować, a następnie zatwierdzić – najpóźniej do 30 kwietnia 2026 r.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2025 r., poz. 163 z późn. zm.)

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2025 r., poz. 111 z późn. zm.)