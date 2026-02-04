Usługa Twój e-PIT niedostępna do 14 lutego

„Jak co roku KAS przygotuje elektroniczne rozliczenia dla podatników w usłudze Twój e-PIT. Od 15 lutego 2026 r. będą dostępne rozliczenia za 2025 rok uzupełnione, m.in. informacjami o przychodach przekazanymi przez płatników. Aby podatnicy mogli szybko, wygodnie i bezpiecznie rozliczyć swój podatek, KAS musi przeprowadzić zaplanowane prace w tej usłudze” - podało MF.

Prace mają trwać od 4 do 14 lutego 2026 r.; w tym czasie usługa zostanie zasilona milionami danych, w tym danymi o przychodach przekazanych przez płatników, dzięki czemu powstaną wstępnie wypełnione deklaracje PIT.

Rozliczenia również dla przedsiębiorców

„W usłudze Twój e-PIT przygotujemy również rozliczenia za 2025 rok dla przedsiębiorców” - dodał resort. Zaznaczył, że w tym czasie usługa będzie czasowo niedostępna, a pobieranie dokumentów i składanie korekt za poprzednie lata nie będzie możliwe. Twój e-PIT zostanie ponownie udostępniony 15 lutego.

Czym jest usługa Twój e-PIT?

Usługa Twój e-PIT dostępna jest wyłącznie w e-Urzędzie Skarbowym (e-US), na stronie podatki.gov.pl oraz z poziomu aplikacji mobilnej e-Urząd Skarbowy. Do samej usługi Twój e-PIT można zalogować się także danymi podatkowymi. Umożliwia ona rozliczenie rocznego podatku dochodowego od osób fizycznych online.