Jak wynika z danych Motorcycles Data na całym świecie liczba jednośladów zasilanych akumulatorem niedawno przekroczyła 10 milionów sztuk, co w porównaniu do 2019 r. oznacza wzrost o 77 proc..

Reklama

Światowym liderem w dziedzinie elektrycznych jednośladów są Chiny, które odpowiadając za ponad 80 proc. globalnej sprzedaży.

Zalety elektrycznych motocykli

Dla kierowców podstawowe zalety motocykli elektrycznych to niższe koszty konserwacji i eksploatacji, natomiast dla środowiska mniejszy ślad węglowy, biorąc pod uwagę, że te pojazdy nie emitują spalin.

Kolejną zaletą korzystania z elektrycznych jednośladów jest rosnąca infrastruktura ładowania. Większość modeli może korzystać z tych samych publicznych ładowarek co tradycyjne pojazdy elektryczne, a niektóre mogą korzystać z systemów DC. Producenci poprawili również zasięg baterii i niezawodność swoich motocykli elektrycznych.

Oto lista pięciu najlepszych motocykli elektrycznych

5. LiveWire S2 Del Mar

LiveWire S2 Del Mar to doskonały jednoślad do jazdy po mieście, jak i po autostradach. Ten elektryczny motocykl wyposażony jest w pokaźnych rozmiarów akumulator i ma dwa poziomy ładowania. Dynamika jazdy nie ustępuję jednostkom spalinowym. Od 0 do 60 mil na godzinę (96,5 km/h) rospędza się w zaledwie trzy sekundy.

Bezpieczeństwo i niezawodność zapewnia oprogramowanie, które między innymi monitoruje ciśnienie powietrza w oponach.

4. Anthem Ryvida

Ryvid Anthem to przyjazny dla technologii i przyjemny w prowadzeniu motocykl elektryczny. Głównym atutem tej maszyny jest wydajność i efektywność, którą zapewnia silnik o mocy 20 kW pracujący w trybie eco, co pozwala oszczędzać energię. Biorąc pod uwagę wyjmowany akumulator i szybkie ładowanie, pojazd dobrze sprawdza się w miejskich dojazdach do pracy.

Ryvid twierdzi, że jego motocykl ładuje się do 80 proc. w zaledwie 30 minut, jeśli używasz ładowarki poziomu 2.

3. Can-Am Pulse

Can-Am Pulse ma wyższą cenę wyjściową od innych modeli. Za te pieniądze kierowcy uzyskują do 100 mil (czyli prawie 161 km) zasięgu w mieście. Czas ładowania baterii od 20 proc. do 80 proc.. to zaledwie 50 minut.

2. NAXEON I AM. Pro

Elektryczny motocykl I AM. firmy Naxeon dostępny jest w dwóch wersjach - standardowej i profesjonalnej. Podrasowana wersja osiąga prędkość maksymalną 72 mph (około 116 km/h) i ma moc szczytową 10,5 kW. Zasięg tego jednośladu w wersji profesjonalnej dochodzi do 112 mil (180 km) na jednym ładowaniu. Naxeon wykorzystuje akumulator półprzewodnikowy o żywotności do 1500 cykli, co zapewnia zwiększoną wydajność.

1. Zero FXE

Dla amatorów szybkiej jazdy najlepszym wyborem jest motocykl Zero FXE, który osiąga maksymalną prędkość 85 mph (prawie 137 km/h). Dodatkowa zaletą tego modelu jest to, że wysoka prędkość maksymalna nie ma dużego wpływu na jego zasięg. 80-minutowy czas ładowania wystarczy na przejechania 105 mil (169 km)

Źródło: Quartz