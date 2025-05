Honda Motor ogranicza inwestycje w pojazdy elektryczne, o czym poinformował we wtorek prezes Toshihiro Mibe, który powiedział na konferencji prasowej, że Honda obniża planowane inwestycje w elektryfikację i oprogramowanie do roku obrotowego 2030 do 7 bilionów jenów (48,4 miliarda dolarów). Reuters przypomina, że poprzedni plan przewidywał inwestycje w elektryki na poziomie 10 bilionów jenów.

Drugi co do wielkości producent samochodów w Japonii po Toyocie zrezygnowała również z celu, aby auta elektryczne stanowiły 30 proc. łączne sprzedaży firmy do 2030 r.

Globalny trend

Honda to kolejna światowa marka samochodowa, która ograniczyła inwestycje w pojazdy elektryczne. Powodem zmiany kursu firm motoryzacyjnych jest spadający popyt na elektryki i wzrost zainteresowania klientów pojazdami z napędem hybrydowym. Dodatkowym bodźcem do zmiany nastawienia jest fakt, że rządy na całym świecie łagodzą harmonogramy spełniania norm emisji i celów dotyczących sprzedaży pojazdów elektrycznych.

Plan Hondy - 13 nowych modeli hybrydowych

W ciągu czterech lat Honda planuje wprowadzić na rynek 13 modeli hybrydowych nowej generacji, począwszy od 2027 roku.

Obecnie w ofercie firmy znajduje się ponad tuzin modeli hybrydowych na całym świecie, z czego w USA dostępne są trzy: Civic, który jest dostępny w wersji hatchback i sedan, Accord i CR-V.

Firma opracuje również system hybrydowy dla modeli o dużych rozmiarach, którego wprowadzenie na rynek planowane jest w drugiej połowie dekady.

Producent samochodów ma bardzo ambitny plan dotyczący aut hybrydowych. Celem firmy jest osiągnięcie do 2030 r. sprzedaży na poziomie 2,2–2,3 mln pojazdów hybrydowych. To stanowi gigantyczny wzrost w porównaniu do zeszłorocznej liczby 868 tys. sprzedanych hybryd. W zeszłym roku Honda sprzedała łącznie 3,8 mln pojazdów wszystkich typów.

Honda nie rezygnuje z ekologii

Mimo obecnej zmiany kursu Honda nie rezygnuje z inwestycji w ekologiczne auta. Japoński producent poinformował, że do 2040 roku planuje, aby całość sprzedaży nowych samochodów stanowiły samochody zasilane akumulatorami oraz ogniwami paliwowymi.