Jakie dni są obecnie ustawowo wolne od pracy?

Zgodnie z ustawą z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy, w Polsce dniami ustawowo wolnymi od pracy są:

1 stycznia – Nowy Rok

6 stycznia – Święto Trzech Króli

Niedziela Wielkanocna

Poniedziałek Wielkanocny

1 maja – Święto Pracy

3 maja – Święto Narodowe Trzeciego Maja

Zielone Świątki (pierwszy dzień)

Boże Ciało

15 sierpnia – Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny

1 listopada – Wszystkich Świętych

11 listopada – Narodowe Święto Niepodległości

24 grudnia – Wigilia Bożego Narodzenia (od 2025 r.)

25 grudnia – pierwszy dzień Bożego Narodzenia

26 grudnia – drugi dzień Bożego Narodzenia

Wszystkie niedziele

W szczególnych sytuacjach, takich jak stan epidemii, Premier może również ogłaszać dodatkowe dni wolne.

Święto państwowe – czy zawsze oznacza dzień wolny?

Nie każde święto państwowe oznacza automatycznie dzień wolny od pracy. W polskim prawie nie ma jednoznacznej definicji takiego święta, a samo określenie ”święto państwowe” pojawia się m.in. w ustawie o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej.

Przykładowo, Narodowy Dzień Pamięci Powstania Warszawskiego, obchodzony 1 sierpnia, jest świętem państwowym, ale nie jest dniem ustawowo wolnym od pracy. Podobnie zresztą jak Dzień Flagi (2 maja) czy Dzień Edukacji Narodowej (14 października).

Czy 1 sierpnia stanie się dniem wolnym od pracy?

Temat powrócił w listopadzie 2024 roku, kiedy to Stowarzyszenie Lepszy Sulejówek złożyło do Sejmu petycję o ustanowienie 1 sierpnia dniem ustawowo wolnym od pracy. W uzasadnieniu podkreślano, że dzień ten powinien sprzyjać refleksji nad dziedzictwem Powstania Warszawskiego i umożliwiać udział w uroczystościach osobom, które dotąd były tego dnia w pracy.

Petycja trafiła pod obrady sejmowej Komisji do Spraw Petycji (PET) 2 kwietnia 2025 r, gdzie zdecydowano się wystąpić z oficjalnym dezyderatem do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (MRPiPS), prosząc o zajęcie stanowiska. Na odpowiedź resort ma 30 dni od dnia otrzymania pisma.

Dopiero po zapoznaniu się ze stanowiskiem MRPiPS komisja zdecyduje, czy podejmie inicjatywę ustawodawczą. Oznacza to, że procedura legislacyjna dopiero się rozpoczyna – a ewentualne zmiany w prawie zajmą jeszcze sporo czasu.

Posłowie niechętni do wprowadzenia nowego dnia wolnego od pracy

Choć pomysł, by 1 sierpnia stał się dniem ustawowo wolnym od pracy, zyskał poparcie w wystąpieniu posła KO Marcina Józefaciuka, to na posiedzeniu PET, nie spotkał się z entuzjastycznym przyjęciem większości posłów.

Przedstawiciel Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Zenon Rycerz, podkreślił, że resort skłania się ku utrzymaniu obecnego katalogu 14 dni wolnych od pracy – obejmującego niedziele i święta – który niedawno został poszerzony o Wigilię. Wątpliwości wyraziła również przewodnicząca komisji, poseł Urszula Augustyn (KO), ostrzegając, że otwarcie furtki dla kolejnych dat może prowadzić do eskalacji oczekiwań: „1 września też powinien być wolny? A potem kolejne?”.

Część posłów argumentowała, że skoro "godzina W” przypada na 16:00, większość obywateli może oddać hołd po zakończeniu pracy. Poseł Józefaciuk, zwrócił jednak uwagę, że nie każdy kończy pracę o tej godzinie – wiele osób pracuje zmianowo lub ma wieczorne dyżury, co może uniemożliwić godne upamiętnienie wydarzenia.

Zaapelował również o rzeczową, merytoryczną analizę ze strony ministerstwa oraz większą otwartość komisji na głos obywateli. Ostatecznie podjęto decyzję o wystosowaniu dezyderatu do resortu.

Czy można wycofać urlop, jeśli 1 sierpnia stanie się dniem wolnym?

Ponieważ 1 sierpnia 2025 roku nie będzie dniem ustawowo wolnym od pracy, nie ma podstaw prawnych do anulowania wniosków urlopowych z powodu ”automatycznego” wolnego dnia. Gdyby jednak ustawa została uchwalona jeszcze w tym roku (na co obecnie się nie zanosi), to przepisy przejściowe mogłyby przewidywać odpowiednie regulacje – np. zwrot urlopu lub przekształcenie go w inny dzień wolny. Obecnie jednak nie ma takiej możliwości.

Kiedy realnie mogłoby dojść do zmiany przepisów?

Biorąc pod uwagę procedury sejmowe, opiniowanie, konsultacje międzyresortowe oraz konieczność uchwalenia nowelizacji ustawy o dniach wolnych od pracy, nie ma szans, by 1 sierpnia 2025 r. był dniem wolnym od pracy. Zmiana taka mogłaby wejść w życie najwcześniej w 2026 r., choć nawet ten termin jest dziś niepewny – wszystko zależy od tempa prac legislacyjnych i ostatecznej decyzji ustawodawcy.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 18.01.1951 r. o dniach wolnych od pracy (t.j. Dz.U. z 2025 r., poz. 296)

Ustawa z dnia 31.01.1980 r. o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej oraz o pieczęciach państwowych (t.j. Dz.U. z 2025 r., poz. 299)

Ustawa z dnia 9.10.2009 r. o ustanowieniu Narodowego Dnia Pamięci Powstania Warszawskiego (Dz.U. z 2009 r., nr 206, poz. 1588)